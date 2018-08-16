Роскачество проверило школьные рюкзаки и не нашло среди них идеального
Эксперты ведомства закупили и отправили на исследование различные образцы по цене от 709 до 12,5 тысячи рублей, которые у продавцов позиционировались как школьные товары
Роскачество накануне нового учебного года проверило школьные рюкзаки разных производителей, но так и не нашло среди них идеальных изделий.
Эксперты ведомства закупили и отправили на исследование различные образцы по цене от 709 до 12,5 тысячи рублей, которые у продавцов позиционировались как школьные товары. В исследовании участвовали рюкзаки китайского, российского, японского, немецкого и сербского производства. Место изготовления некоторых образцов специалистам установить не удалось.
Рюкзаки проверялись по 92 параметрам. К качеству пошива и качеству материала у проверяющих претензий не оказалось. При этом были выявлены несоответствия нормам по массе (слишком тяжелые), габаритам, формоустойчивости спинки. Часть школьных рюкзаков оказалась без светоотражающих элементов.
«Среди рюкзаков, выборочно закупленных для исследования, идеального не оказалось», - заявили в Роскачестве по итогам исследования.
Согласно российским нормам, вес рюкзака для учащихся 1-4 классов не должен превышать 700 граммов, для учеников средних и старших классов - один килограмм. Изделие должно иметь длинные и широкие регулируемые лямки, а его высота должна составлять от 30 до 36 сантиметров. Спинки всех школьных рюкзаков или ранцев должны быть ортопедическими и с жесткими вставками.