Соцсеть «ВКонтакте» опубликует данные о количестве запросов силовиков о пользователях
Социальная сеть «ВКонтакте» собирается опубликовать данные о количестве запросов о пользователях со стороны представителей властных структур
Социальная сеть «ВКонтакте» собирается опубликовать данные о количестве запросов о пользователях со стороны представителей властных структур.
«Мы планируем сделать процесс более прозрачным и делиться общей статистикой запросов», - заявил представитель «ВКонтакте», слова которого приводит Русская служба ВВС.
Ранее социальная сеть также анонсировала некоторые нововведения, который позволят сократить число уголовных дел против пользователей сети по статье о репостах экстремистских и оскорбительных материалов.
Правозащитники и представители оппозиции неоднократно обвиняли соцсеть «ВКонтакте» в сотрудничестве с силовиками и предоставлении им по первому требованию данных пользователей. Именно с этим юристы связывают резкий рост числа уголовных дел из-за сохранения картинок и репостов в соцсетях.