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14 августа 00:21

Соцсеть «ВКонтакте» предложила меры по снижению числа уголовных дел о репостах

Администрация соцсети «ВКонтакте» сообщила о нововведениях, которые помогут сократить число уголовных дел за репосты экстремистских материалов и публикацию оскорбительных картинок

Фото: mxsmart.ru

Администрация соцсети «ВКонтакте» сообщила о нововведениях, которые помогут сократить число уголовных дел за репосты экстремистских материалов и публикацию оскорбительных картинок. Представители оппозиции в добрые намерения социальной сети, сотрудничающей с силовиками, не верят.

В первую очередь «ВКонтакте» уберет список людей, респостящих записи. Данная информация будет доступна только авторам оригинального поста.

Также соцсеть готовит к запуску реформу приватности. Пользователь сможет сделать свой профиль полностью приватным, оставив его открытым только для друзей.

Гендиректор «ВКонтакте» Андрей Рогозов сообщил, что соцсеть давно начала вводить инструменты, ограничивающие доступ к материалам пользователей.

Рогозов пояснил, что на реформу приватности их подтолкнули уголовные дела в отношении пользователей соцсети из-за репостов и сохраненных картинок. Ранее соцсеть призвала правоохранительные органы перестать возбуждать такие дела против россиян.

«Правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям», - отметил  Рогозов, слова которого приводит Znаk.com.

Между тем, представители оппозиции назвали нововведения «ВКонтакте» бесполезными, так как соцсеть сама «сливает» силовикам данные пользователей по первому требованию.

««ВКонтакте» выступила против уголовных дел за репосты и обещает провести «реформу приватности». Это хорошо, но давайте честно скажем: ВК сливал ФСБ данные пользователей, сливает и будет сливать. Потому что принадлежит она путинскому холую олигарху Усманову. Ему нравится этот режим», - написал в Twitter Алексей Навальный.

Ранее жительница Барнаула Мария Мотузная, которую обвинили в экстремизме из-за размещения в соцсети мемов, рассказала, какие данные «ВКонтакте» предоставила силовикам в рамках ее дела. Администрация соцсети сообщила следователям историю изменения паролей и прикрепленного к аккаунту номера телефона, обращения в службу поддержки и блокировки страницы за спам, а также данные обо всех адресах, с которых осуществлялся вход.

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