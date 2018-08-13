Меню
Общество
ЦППК как диагноз
Общество
13 августа 17:39

Новосибирский суд отклонил иск выпускника гимназии с требованием повысить баллы за ЕГЭ

Новосибирский суд отклонил иск выпускника гимназии №4 Артема Веселова, который требовал пересмотра оценки на Едином государственном экзамене

Новосибирский суд отклонил иск выпускника гимназии №4 Артема Веселова, который требовал пересмотра оценки на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Причина, по которой суд отклонил иск юноши, пока не сообщается.

Артем Веселов стал первым российским школьником, который пытался оспорить результаты выпускного экзамена по обществознанию в суде. Подросток подал иск к Минобразования Новосибирской области и к государственной экзаменационной комиссии с требованием повысить балл  за задания с развернутым ответом. По мнению выпускника, проверяющие руководствовались слишком узкими критериями при оценке его работы.

Результаты ЕГЭ не помешали Веселову поступить в вуз, но в суд он решил обратиться ради справедливости.

Стоит отметить, что в этом году многие выпускники получили низкие баллы за часть ЕГЭ с развернутым ответом. Так, в Свердловской области многие выпускники, в том числе и обладатели сертификатов Кембриджа, получили 0 баллов из 14 возможных за эссе на английском языке.

Материалы по теме
Развернутые ответы школьников на ЕГЭ доверят проверять компьютерам
Русская классика не соответствует интересам детей
Российских учителей научат выявлять потенциально опасных детей
Сейчас на главной
Горячие новости
Авиабилеты за границу из-за падения рубля подорожают на 8%
Российские авиакомпании в ночь на среду, 15 августа, повысят цены на билеты по международным направлениям. Причиной роста цен стало падение курса рубля из-за планов США ввести новые санкции против России
Горячие новости
«Сливали, сливают и будут сливать»
Администрация соцсети «ВКонтакте» сообщила о нововведениях, которые помогут сократить число уголовных дел за репосты экстремистских материалов и публикацию оскорбительных картинок
Горячие новости
Поделись зарплатою своей
Сотрудникам городской детской поликлиники №3 и клинической психбольницы сообщили о том, что из их зарплат удержать часть средств, которые будут направлены в департамент здравоохранения
Московская область
Выборы в одно «лицо»
Чуть больше месяца назад поисковая система «В Балашихе» запустила независимый социологический опрос в виде голосовалки: Если бы в бюллетене на выборах губернатора МО остались фамилии всех кандидатов выдвинувших свои кандидатуры, за кого бы вы проголосовали?
Горячие новости
Мессенджер WhatsApp сделает переписку пользователей доступной для силовиков
Решение было принято по указанию компании Facebook, которая фактически владеет WhatsApp. Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что отказаться от сквозного шифрования переписки их вынудили спецслужбы
Горячие новости
Страховые компании предложили сократить срок обращения к ним после ДТП
​Российские страховщики выступили с предложением ограничить срок, в течение которого автомобилисты могут сообщать о наступлении страхового случая
Авторская колонка
Государство - хулиган
Наше государство не убийца. Как убийца наше государство вело себе при товарище Сталине. Сейчас наше государство – хулиган. Как ведут себя хулиганы? Они ведут себя показательно хамски, их поведение вызывающе абсурдно. Они могут вас побить, обокрасть.
Орехъ Антон
Горячие новости
Заказчиком убийства Влада Листьева назвали Бориса Березовского
Заказчиком убийства первого генерального директора ОРТ Владислава Листьева назвали ныне покойного олигарха Бориса Березовского. С таким заявлением выступил коллега Листьева по программе «Взгляд» Дмитрий Захаров
Горячие новости
В Крыму полиция перекрыла дорогу из Ялты из-за сильных природных пожаров
Сотрудники ГИБДД временно перекрыли движение на автомобильной трассе из Ялты в сторону Бахчисарая из-за лесных пожаров. К вечеру воскресенья, 12 августа, площадь природных пожаров выросла до 75 гектар
Горячие новости
Спикер Госдумы сообщил о возможной отмене государственной пенсии
Российские власти рассматривают вопрос об отмене государственных пенсий из-за дефицита пенсионной системы. Об этом в минувшие выходные объявил председатель Госдумы Вячеслав Володин
Горячие новости
ФСИН опровергла слухи об освобождении Олега Сенцова из колонии
Пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний России по ЯНАО опровергла появившуюся в СМИ информацию об освобождении из колонии украинского режиссера Олега Сенцова
Горячие новости
Губернатор Подмосковья сбежал от жителей Воскресенска и их «неудобных» вопросов
Губернатор Московской области в разгар своей предвыборной кампании сбежал от избирателей из Воскресенка из-за того, что те задавали ему «неудобные вопросы»
Горячие новости
В Ставрополе студента арестовали на трое суток из-за репоста репортажа о музее Второй мировой войны
Действующий закон о пропаганде нацизма позволяет привлекать к ответственности за публикацию любых фото и видео про Великую Отечественную войну
троллейбусы
Формула обмана мэра Собянина
Обещания мэрии Москвы о грядущей замене троллейбусов и автобусов электробусами – лишь предлог для ликвидации троллейбусного движения в Москве. Хотя еще в 2016 году мэр во всеуслышание заявлял «не сокращать объемы троллейбусного движения» и даже клялся оставить троллейбусы ...
Горячие новости
В Краснодаре колонки с водой решили сделать платными
В Краснодаре чиновники решили взимать плату с граждан за пользование колонками. Качать воду из колонок бесплатно можно будет по личным картам с лимитом 2 кубометра в месяц
Горячие новости
Сверхдоходы металлургических компаний предлагают изъять на реализацию «майских указов»
Помощник президента России Андрей Белоусов предложил изъять 513,7 млрд рублей сверхдоходов у металлургов, производителей удобрений и компании «Сибур» за 2017 год
Горячие новости
Официальный курс евро вырос на три рубля
Курс Центробанка на завтра составляет 76,82 рубля, а курс доллара - 66,29 рубля. По сравнения с предыдущими показателями курсы основных мировых валют выросли почти на три рубля
Авторская колонка
Хроника голодовки
30 июля 2018 года, я встал очень рано. Думаю, часа в 4 – 4:30 утра. В тюрьме запрещены часы, а телевизор не работает из-за сломанной антенны. Вчера мы с Романом Манашировым поздно легли, примерно в 23:30, хотя отбой в 22:00, когда отключают свет. В камере он, конечно, горит круглосуточно из-за видеонаблюдения, но с меньшей яркостью.
Шестун Александр