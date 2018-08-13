Мессенджер WhatsApp сделает переписку пользователей доступной для силовиков
Решение было принято по указанию компании Facebook, которая фактически владеет WhatsApp. Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что отказаться от сквозного шифрования переписки их вынудили спецслужбы
Фото: digital.report
Администрация мессенджера WhatsApp решила отказаться от использования сквозного шифрования сообщений пользователей.
Такое решение было принято по указанию компании Facebook, которая фактически владеет WhatsApp. Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что отказаться от сквозного шифрования переписки их вынудили американские спецслужбы.
С 2019 года появится версия приложения с ослабленным шифрованием, что позволит сотрудникам спецслужб получать информацию об интересующих их пользователях, а также предупреждать действия террористов и людей с психическими отклонениями, сообщает РИА Новости.