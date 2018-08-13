Страховые компании предложили сократить срок обращения к ним после ДТП
Российские страховщики выступили с предложением ограничить срок, в течение которого автомобилисты могут сообщать о наступлении страхового случая
Российские страховщики выступили с предложением ограничить срок, в течение которого автомобилисты могут сообщать о наступлении страхового случая. Этот срок компании предлагают сократить до пяти дней.
Страховщики уже подготовили соответствующие поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности и направили их в Министерство финансов, сообщают «Ведомости».
Сейчас срок обращения в страховую компанию ограничивается лишь в том случае, если ДТП было оформлено без участия сотрудников полиции (европротокол). В остальных случаях срок обращения в страховую компанию неограничен.
Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев сообщил, что пятидневный срок ограничит возможности для мошенничества, поскольку «через год-полтора, разобраться в обстоятельствах ДТП бывает сложно».
Представитель компании «Росгосстрах» отметил, что при ограничении срока обращения повреждения будут устраняться оперативно, а при недопонимании норм закона автомобилисты будут обращаться напрямую к страховой компании, а не к автоюристам.
В свою очередь глава Ассоциации защиты страхователей выступил против данной инициативы, так как часть автомобилистов не будет укладываться в срок.