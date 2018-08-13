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13 августа 08:19

Страховые компании предложили сократить срок обращения к ним после ДТП

​Российские страховщики выступили с предложением ограничить срок, в течение которого автомобилисты могут сообщать о наступлении страхового случая

Фото: autoexpertnost.ru

Российские страховщики выступили с предложением ограничить срок, в течение которого автомобилисты могут сообщать о наступлении страхового случая. Этот срок компании предлагают сократить до пяти дней.

Страховщики уже подготовили соответствующие поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности и направили их в Министерство финансов, сообщают «Ведомости».

Сейчас срок обращения в страховую компанию ограничивается лишь в том случае, если ДТП было оформлено без участия сотрудников полиции (европротокол). В остальных случаях срок обращения в страховую компанию неограничен.

Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев сообщил, что пятидневный срок ограничит возможности для мошенничества, поскольку «через год-полтора, разобраться в обстоятельствах ДТП бывает сложно».

Представитель компании «Росгосстрах» отметил, что при ограничении срока обращения повреждения будут устраняться оперативно, а при недопонимании норм закона автомобилисты будут обращаться напрямую к страховой компании, а не к автоюристам.

В свою очередь глава Ассоциации защиты страхователей выступил против данной инициативы, так как часть автомобилистов не будет укладываться в срок.

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