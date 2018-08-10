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10 августа 08:02

В Краснодаре колонки с водой решили сделать платными

В Краснодаре чиновники решили взимать плату с граждан за пользование колонками. Качать воду из колонок бесплатно можно будет по личным картам с лимитом 2 кубометра в месяц

Фото: politeka.net

В Краснодаре чиновники решили взимать плату с граждан за пользование колонками. Качать воду из колонок бесплатно можно будет по личным картам с лимитом 2 кубометра в месяц. За перерасход по карте уже придется доплатить.

Так, в Пашковском микрорайоне Краснодара у одного из домов в начале августа вместо традиционной «советской» колонки появился модернизированный и платный агрегат, сообщают «Новые известия».

Стоит отметить, что колонка в Пашковском районе довольно популярна среди местных жителей, так как вода в ней намного чище, чем из-под крана. Судя по всему, чиновники решили воспользоваться популярность этой колонки и заработать на потребности людей в чистой воде.

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