Лоукостер «Победа» введет плату за регистрацию на свои заграничные рейсы
Российский лоукостер «Победа» в октябре введет плату за регистрацию на свои международные рейсы. Платить за регистрацию в заграничных аэропортах придется по 25 евро за одного человека
Российский лоукостер «Победа» в октябре введет плату за регистрацию на свои международные рейсы. Платить за регистрацию в заграничных аэропортах придется по 25 евро за одного человека. Бесплатно зарегистрироваться на рейс можно будет на сайте авиакомпании или через мобильное приложение.
В авиакомпании объяснили введение платной регистрации на рейсы ростом цен на авиационный керосин. Платная регистрация позволит не повышать цены на билеты.
«Если вы не хотите регистрироваться на сайте сами, специалист аэропорта за €25 сделает это за вас», - заявил агентству ТАСС гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.
Отметим, что иностранные авиакомпании-лоукостеры давно практикуют платную регистрацию на свои рейсы непосредственно в аэропорту. Плату также берут за распечатку посадочного талона. При этом пассажиры могут сами бесплатно зарегистрироваться на рейс через сайт перевозчика или его мобильное приложение, а затем самостоятельно распечатать посадочный талон.