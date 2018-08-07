В РПЦ призвали силовиков не возбуждать дела об оскорблении чувств верующих
В Русской православной церкви призвали правоохранительные органы прекратить возбуждение уголовных дел по факту оскорбления чувств верующих. Зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что конфликтующие стороны должны решать такие дела миром, а не в суде
В Русской православной церкви призвали правоохранительные органы прекратить возбуждение уголовных дел по факту оскорбления чувств верующих. Зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что конфликтующие стороны должны решать такие дела миром, а не в суде.
В РПЦ отметили, что если фигурант дела об оскорблении чувств верующих признает свою вину и сожалеет о своем поступке, то верующие люди и православные общественные организации должны ходатайствовать о прекращении уголовного преследования.
«Мы призываем следователей, судей и заявителей, считающих себя православными верующими, к тому, чтобы большинство, а желательно, и все производства по оскорблению чувств верующих заканчивались именно примирением сторон», - заявил Кипшидзе, слова которого приводит Znak.com.
Напомним, статья об оскорблении чувств верующих появилась в Уголовном кодексе после панк-молебна группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя. Участниц группы тогда приговорили к двум годам лишения свободы за хулиганство. С тех пор правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел по данной статье, в том числе против уральского видеоблогера Руслана Соколовского за ловлю покемонов в храме.
В Барнауле полиция за месяц возбудила три уголовных дела об оскорблении чувств верующих из-за мемов в соцсети «ВКонтакте».