Русская классика не соответствует интересам детей
Прокуратура Архангельской области провела проверку развлекательного мастер-класса «Характер и Я», который организовали в музыкальном колледже
Прокуратура Архангельской области провела проверку развлекательного мастер-класса «Характер и Я», который организовали в музыкальном колледже. Проверка проводилась по заявлению общественного движения «Народный фронт „За Россию“».
Прокуратура пришла к выводу, что программа мастер-класса для учащихся младших классов «не соответствовала их возрасту, интересам и потребностям». Надзорное ведомство в этой связи внесло представление главе музыкального колледжа, департаменту образования мэрии Архангельска, а сотруднику колледжа был объявлен выговор.
Программу мастер-класса подготовили учащиеся музыкального колледжа. Для зрителей прочитали монологи из произведений Николая Гоголя, Максима Горького, Льва Толстого, Сергея Есенина.