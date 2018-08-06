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Общество
В России нет плохих дорог – есть только бездорожье
Авторская колонка
06 августа 01:08
Дижур Николай

Депутат Серпуховского района, городского округа Чехов Московской области, четырех созывов

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Воробьевы боты, или Дизлайк от губернатора

4 августа 2018 года граждане двух сравнительно небольших городков Подмосковья вышли на протестные мероприятия. В Волоколамске митинговали на Революционной площади стоя в согласованном пикете не менее 500 человек, а в Зарайске люди, вместо запрещенного митинга, провели собрание не меньшей численностью. Волоколамцы решили идти на митинг 18 августа, так как полигон Ядрово, несмотря на общее мнение жителей, требующих его закрытия, работает с удвоенной скоростью, а Зарайцы будут выходить на митинг против незаконного строительства полигона ТКО «Солопово» на площадь маршала Кирилла Мерецкова, которая точно свободна 25 августа.

Что объединяет эти два небольших старинных городка, испокон века защишавших землю русскую от захватчиков, закрывая ворота Зарайского и Волоколамского Кремля? Высокая гражданская активность и личное мужество! На митинги протеста здесь выходит каждый четвертый горожанин, никто не стоит в стороне, от общей беды. И здесь, хорошо знают имя этой беды - губернатор Андрей Воробьев и его назначенцы на местах - Асфан Вихарев и Олег Сынков.

И несмотря на то, что протест усиленно пытаются увести в сторону коммивояжеры губернатора, гастролирующие по митинговым площадкам, люди не отказываются от политических требований отставки Андрея Воробьева, назначения свободных выборов и запрета строительства опасных производств. Отличить фейковых протестующих не сложно. Они заявляют, что никакой политики, только экология, ратуют за раздельный сбор мусора и персональную ответственность каждого гражданина и иногда поругивают министра экологии Когана, назначенного козлом отпущения.

Забавляет, что во время моего выступления на площади маршала Кирилла Мерецкова, во время прямой трансляции на Ютубе компанией «Сота Вижен», боты Воробьева жали «дизлайки» до посинения, зарабатывая иудушкин хлеб. И уже совершенно не забавляет, что журналистов телекомпании 360 прогнали с Революционной площади, запретив съемку.

Люди разуверились в какой - либо возможности повлиять на власть и требуют отставки чиновников действующего правительства Московской области.

Власть же, денно и ношно творя произвол, занята единственной проблемой, проблемой сохранения себя во власти. Ни у кого нет желания нести ответственность за экологический геноцид населения, а придется.

И поэтому, повсеместно запрещаются митинги, замалчивается реальная картина в СМИ, рисуется «мощная и эффективная политика Андрея Юрьевича», однако жители Подмосковья в эти картинки не верят и выдвигают политические требования.

Мурзилочное переизбрание на второй срок Андрея Воробьева, возможное только путем фальсификации результата выборов, сдетанирует на всю Россию политической дестабилизацией общества и власть вынуждена будет провести настоящие выборы, с настоящими кандидатами.

Или кто-то желает крови?

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