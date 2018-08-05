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Общество
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Общество
05 августа 08:16

​Российская полиция взяла на работу голливудского актера Стивена Сигала

В заявлении МВД говорится, что назначение Стивена Сигала на должность спецпредставителя по гуманитарным вопросам будет содействовать развитию отношений между Россией и США

Министерство внутренних дел России наняло на службу голливудского актера Стивена Сигала, известного своими ролями в боевиках. Актер занял должность спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

В заявлении МВД говорится, что назначение Стивена Сигала будет содействовать развитию отношений между Россией и США в гуманитарной сфере.

В полиции также отметили, что голливудскому актеру не будут платить за работу на указанной должности. Работа будет проводиться на общественных началах.

Напомним, что Стивен Сигал с 2016 года имеет российское гражданство.

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