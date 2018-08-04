В трех российских регионах временно запретили аборты
Власти трех российских регионов ввели временный запрет на аборты. Такие решения приняты в Приморском крае, республике Якутия и Рязанской области
Власти трех российских регионов ввели временный запрет на аборты. Такие решения приняты в Приморском крае, республике Якутия и Рязанской области.
Мораторий на проведение операций по прерыванию беременности введен в рамках акции «Подари мне жизнь», которую проводит Фонд социально-культурных инициатив совместно с Миннздравом РФ. Президентом этого фонда является супруга премьер-министра Дмитрия Медведева Светлана.
Запрет на проведение абортов действует с 31 июля по 3 августа текущего года.
В Фонде социально-культурных инициатив в свою очередь уточнили, что в целом они не запрещают аборты. В Минздраве заявили, что данная акция носит просветительский характер.