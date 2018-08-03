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03 августа 15:38

Полиция Барнаула возбудила третье дело об оскорблении чувств верующих из-за картинок в соцсети

Правоохранительные органы Барнаула возбудили еще одно уголовное дело в отношении местного жителя из-за картинок в соцсети «ВКонтакте». Поводом для возбуждения дела стала сохраненная картинка с шуткой

Правоохранительные органы Барнаула возбудили еще одно уголовное дело в отношении местного жителя из-за картинок в соцсети «ВКонтакте». Поводом для возбуждения дела стала сохраненная картинка с шуткой про дорогостоящие часы патриарха Кирилла. Ранее сообщалось о возбуждении аналогичных дел в отношении жителей Барнаула Даниила Маркина и Марии Мотузной.

На странице Андрей Шашерина в соцсети была сохранена картинка, на которой некто, похожий на Иисуса Христа, интересуется у патриарха Кирилла, который час. Глава РПЦ в нецензурной форме предлагает спрашивающему оставить его в покое.

На странице Шашерина следователи обнаружили еще несколько картинок с шутками на религиозную тематику, однако экспертиза не усмотрела в них признаков оскорбления чувств верующих, сообщает «Дождь».

В материалах следствия отмечается, что цель размещения картинки состояла в «дискредитации Русской православной церкви».

Ранее сообщалось о возбуждении уголовных дел об оскорблении чувств верующих в отношении 23-летней Марии Мотузной и  19-летнего Даниила Маркина. Оба дела были возбуждены из-за сохраненных в соцсети мемов на религиозные темы.

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