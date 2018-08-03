Меню
Общество
Нас мало - а станет еще меньше
Авторская колонка
03 августа 14:14
Дижур Николай

Депутат Серпуховского района, городского округа Чехов Московской области, четырех созывов

Все авторы

20.2., или Издевательство над правом

Избирательная кампания по выборам губернатора Московской области должна пройти ровно,  организованно, тихо, спокойно, демонстрируя Кремлю безальтернативность выбора и абсолютную управляемость территорией. Вот оперативная сводка новостей за сегодняшний день.

Воробьев проинспектировал работы по благоустройству Звездного городка.

Воробьев поздравил бригады спецназначения с Днем ВДВ.

Новый детсад построят в микрорайоне Саввино Балашихи в 2019 году.

Почти 42 тысячи детей родились в Подмосковье в 2018 году.

Кандидаты Серпуховского района получают регистрацию.

В Подмосковье из-за жары повысилась урожайность зерновых культур.

Все благоустраивается, празднуется, строиться, рожается, регистрируется и повышается. И ни одной фамилии тишайших, безликих и оглядывающихся на собственную тень, иных кандидатов, мурзилок избирательного процесса. А поскольку все хорошо и даже более того, замечательно, то никаких протестных акций в регионе не может быть , а самое главное, быть не должно.

Особенно в столице Подмосковья – Красногорске.

Георгий Пархоменко и Сергей Юдин подали 28 уведомлений о проведении митингов на центральной площади Красногорска и получили 28 отказов. 12 правозащитники оспорили в суде. В последнем случае суд даже выехал на место, дабы убедиться в надуманности отказа в проведении публичной акции. И признал отказ незаконным, но Радий Хабиров, возглавивший список партии «Единая Россия» на выборах совета депутатов городского округа Красногорск, в Московском областном обжаловал правосудное решение.

В Волоколамском районе глава поселения Сычево согласовал проведение митинга, а потом неожиданным образом, согласование аннулировал. Вот, какое письмо я получил на почту.

«Николай Измаилович, извините, но пришлось отказаться от проведения митинга. Запретили аж из администрации МО. Приехали сразу, как появилось разрешение. Сильное давление на главу посёлка и меня лично. Шантаж, угрозы и т.д. Такой прессинг, боятся волнений, возмущений народа. Открытым текстом говорят, что сделают провокацию и дело пришьют. Указание полиции и прокуратуре хватать за малейшие проступки и судить даже на малейший намёк не пропускать машины с мусором. Мы с инициативной группой решили отказаться в данной ситуации от митинга». 

Аналогичная ситуация в древнейшем Зарайске. Общественная организация «Народное право» исправно получает неправомочные отказы в проведении публичных акций.

31 июля 2018 года Зарайский городской суд Именем Российской Федерации признал незаконными решения администрации городского округа Зарайск об отказе в проведении публичных мероприятий 4 и 5 августа на площади «Победа», обязал администрацию устранить допущенные нарушения, рассмотреть вопрос о проведении митинга не позднее 1 августа, обязав к немедленному исполнению.

И администрация исполнила решение суда предложив заявителям провести мероприятие 25 сентября 2018 года!

При этом, глава городского округа Зарайск Олег Сынков видимо не читал закон о митингах и не ведает, что запретить публичную акцию можно только в двух случаях. Если уведомление о проведении подано недолжным лицом или в заявленном месте митинги не могут проводиться в силу закона.

Сегодня в 15-00 состоится очередное заседание Зарайского городского суда, судьи которого, надеемся остановят беззаконие и прекратят издевательство над правом, а граждане смогут мирно и без оружия собраться 4 августа на центральной площади Зарайска.

На митинг выходит весь город, так как только всем миром можно остановить незаконное строительство мега-полигона по захоронению отходов вблизи православного Зарайска.

По имеющийся информации и сложившейся традиции дана команда «винтить» всех активистов и судить по статье 20.2 КоАП РФ – нарушение установленного порядка проведения митингов.

Я приглашаю журналистов всех ведущих Российских и зарубежных СМИ приехать к 12-00 4 августа в Зарайск и доподлинно убедиться, как в период выборов, в период непосредственного народовластия, народ Московской области реализует нетленные конституционные права и свободы. Ведь в идеологии лидерства губернатора Андрея Воробьева первым пунктом значится – житель всегда прав!

Сейчас на главной
Горячие новости
Часы патриарха - не повод для шуток
Правоохранительные органы Барнаула возбудили еще одно уголовное дело в отношении местного жителя из-за картинок в соцсети «ВКонтакте». Поводом для возбуждения дела стала сохраненная картинка с шуткой
МЧС
Гори, страна огромная…
Простые кемеровские пожарные по-прежнему сидят в СИЗО, как одни из главных подозреваемых в гибели людей в ТЦ «Зимняя вишня», прежний министр Пучков, готовится стать сенатором от Приморья, чтобы работать в комитете по обороне и безопасности. А масштабные, размером с пол-Европы пожары, так никуда и не делись
Горячие новости
Главный нарколог России посоветовал россиянам в жару разбавлять вино водой
В Министерстве здравоохранения России рассказали гражданам, какое вино можно пить в условиях жары. Лучше всего подойдет белое вино, но разбавленное водой
Горячие новости
​«Бьют жестко дубинками, кулаками, ногами»
​Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный за взятку, рассказал о пытках в колонии. По его словам, издевательства над арестантами практикуют во всех лагерях и СИЗО Ярославской области
Горячие новости
Всеобъемлющие санкции
Документ предполагает введение санкций в отношении действующих в киберпространстве лиц, энергетического и финансового секторов России, «олигархов и государственных предприятий»
Горячие новости
Чтобы избиратели не промахнулись
Избирательная комиссия Новосибирской области разместила заявку на покупку 609 луп. Лупы планируется использоваться для проведения досрочных выборов губернатора области
Горячие новости
«Врут в каждом слове»
В статье «Комсомольской правды» были опубликованы «уникальные» фотографии лидера российской оппозиции, на которых он «вкушает плоды американской демократии на полную катушку»
Горячие новости
Государственные деньги не жалко
Пенсионный фонд России, который на фоне планов властей повысить пенсионный возраст предложили упразднить за неэффективность, решил потратить 250 млн рублей на рекламно-пропагандистские услуги
пенсии
Пенсия в особо крупном размере
Выбираясь в Госдуму, депутаты всегда думают не только о дне сегодняшнем – но и завтрашнем. Причем, о своем собственном. Об этом говорят простые цифры - в 2017 году зарплата депутата без дополнительных премиальных и надбавок составила 360 000 рублей. Заработок председателя комитета Госдумы – 500 000 рублей
Горячие новости
Курс российского рубля может упасть на 15% из-за новых санкций
Российскому рублю предсказали очередной обвал в случае, власти власти США введут санкции против государственного долга РФ. По предварительным оценкам, курс рубля может обвалиться на 15%
Горячие новости
Минтранс рекомендовал властям регионов развивать велосипедную инфраструктуру
Властям российских регионов рекомендовали развивать велодорожную сеть. Минтранс разослал в регионы рекомендации по организации инфраструктуры для велосипедистов
Авторская колонка
Кто из них врет, губернатор Воробьев или министр Коган?
Ложь во благо, преднамеренная, или во спасение стала фирменным стилемподачи информации чиновниками правительства Московской области в последние годы управления регионом, Андреем Воробьевым
Дижур Николай
Горячие новости
Российский суд впервые оправдал призывника за неявку к месту службы
Российский суд впервые вынес оправдательный приговор призывнику за неявку к месту службы. Молодой человек выбрал альтернативную гражданскую службу, однако к месту ее прохождения не явился
Горячие новости
В МВД предложили ввести уголовную ответственность за бегство с места ДТП
​Министерство внутренних дел (МВД) РФ подготовило законопроект об уголовной ответственности для водителей, которые скрылись с места дорожной аварии
Горячие новости
Российские туристы бьют рекорды в Турции. За месяц страну посетили почти миллион россиян
Пока российские власти придумывают новые способы привлечения граждан на отечественные курорты, российские туристы ставят рекорды посещения иностранных государств
Горячие новости
Сенатор Елена Мизулина ответила на претензии из-за проживания ее сына за границей
Мизулину неоднократно критиковали за негативные высказывания в адрес Запада, хотя ее сын давно живет и работает в Бельгии. Сенатор заявила, что это не мешает ему быть патриотом своей страны
Горячие новости
Рособрнадзор предложил отменить 5-балльную систему оценок в школе
Рособрнадзор предложил сменить традиционную пятибалльную систему оценок в общеобразовательных школах на 12-балльную. В ведомстве считают, что пора вводить «современные методики оценивания знаний»
Авторская колонка
Кокошник, или футбол, который всегда с тобой
Все больше чувствую себя каким-то чужаком. Пытаюсь с людьми заигрывать, лезу к ним, а в глазах вижу стену неприятия: «Тебе чего, старый?!» Поплакался одному своему давнему приятелю, а он на полном серьезе говорит: – А ты напяль на башку кокошник, как на футбольном чемпионате, и все сразу к тебе подобреют.
Ларин Александр