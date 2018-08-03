Главный нарколог России посоветовал россиянам в жару разбавлять вино водой
В Министерстве здравоохранения России рассказали гражданам, какое вино можно пить в условиях жары. Лучше всего подойдет белое вино, но разбавленное водой
В Министерстве здравоохранения России рассказали гражданам, какое вино можно пить в условиях жары. Лучше всего подойдет белое вино, но разбавленное водой.
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн в беседе с РИА Новости сообщил, что разбавленное пополам водой белое вино утоляет жажду и не наносит серьезного вреда здоровью в жаркое время года.
А вот красное вино из-за красителей, шкурок, косточек от винограда, сахаров, танинов и флавоноидов довольно тяжелое для организма.
Кардиолог Евгений Осипов, напротив, считает, что в жару стоит отказаться от употребления любых алкогольных напитков.