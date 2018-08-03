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Общество
03 августа 08:03

​Новосибирский избирком потратит 66 тысяч рублей на лупы для избирателей со слабым зрением

Избирательная комиссия Новосибирской области разместила заявку на покупку 609 луп. Лупы планируется использоваться для проведения досрочных выборов губернатора области

Избирательная комиссия Новосибирской области разместила заявку на покупку 609 луп. Лупы планируется использоваться для проведения досрочных выборов губернатора области.

Согласно заявке, лупы должны иметь пятикратное увеличение, черный пластиковый корпус и ручки округлой формы. Стоимость контракта составляет около 66 тысяч рублей, сообщает «КоммерсантЪ».

В избиркоме пояснили, что лупы закупают для избирателей с ограниченными возможностями и слабым зрением.

Досрочные выборы губернатора Новосибирской области пройдут в единый день голосования 9 сентября. В предвыборной борьбе участвуют врио губернатора Андрей Травников («Единая Россия»), депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Савельев, вице-спикер заксобрания региона Анатолий Кубанов от «Справедливой России» и Георгий Михайлов от «Народного альянса».

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