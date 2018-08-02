Минтранс рекомендовал властям регионов развивать велосипедную инфраструктуру
Властям российских регионов рекомендовали развивать велодорожную сеть. Минтранс разослал в регионы рекомендации по организации инфраструктуры для велосипедистов
Властям российских регионов рекомендовали развивать велодорожную сеть. Минтранс разослал в регионы рекомендации по организации инфраструктуры для велосипедистов.
В Минтрансе отметили, что велосипеды удобны в случае передвижения на расстояния до 15 км. Кроме того, такой вид транспорта позволит разгрузить дороги и «снизить затраты государства на здравоохранение».
В методичке Минтранса речь идет о нескольких видах веломаршрутов. Так, велодорожки городского значения будут предназначены для передвижения на расстояние от 5 до 15 км во время деловых поездок и на расстояние от 10 до 50 км в рекреационных велопрогулок. Для сокращения числа ДТП велодорожки должны быть выделенными и отделены ограждением, сообщают «Известия».
Велодорожки районного значения протяженностью 2-10 км будут располагаться вдоль главных улиц города, чтобы люди могли в кратчайшие сроки доехать из районного центра к участкам жилой застройки.
Региональные власти также должны решить вопрос о перевозке велосипедом на общественном транспорте, а также создать парковки для велосипедов.