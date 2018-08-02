В МВД предложили ввести уголовную ответственность за бегство с места ДТП
Министерство внутренних дел (МВД) РФ подготовило законопроект об уголовной ответственности для водителей, которые скрылись с места дорожной аварии
Министерство внутренних дел (МВД) РФ подготовило законопроект об уголовной ответственности для водителей, которые скрылись с места дорожной аварии.
Уголовное наказание предлагается ввести для автомобилистов, которые скрылись с места ДТП с тяжкими последствиями, сообщает «Эхо Москвы».
В полиции отметили, что сбежавшего после аварии водителя потом невозможно проверять на наличие в его крови следов алкоголя и наркотиков, поскольку Конституционный суд признал, что это противоречит основному закону.