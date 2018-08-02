Российские туристы бьют рекорды в Турции. За месяц страну посетили почти миллион россиян
Пока российские власти придумывают новые способы привлечения граждан на отечественные курорты, российские туристы ставят рекорды посещения иностранных государств
Пока российские власти придумывают новые способы привлечения граждан на отечественные курорты, российские туристы ставят рекорды посещения иностранных государств. Так, в июне на курорты Турции приехало рекордное число российских граждан - почти миллион человек.
По данным министерства культуры и туризма Турции, в июне текущего года курорты страны посетили 990 тысяч российских туристов. Это рекордный показатель с 2010 года.
В мае число россиян в Турции оценивалось в 864 тысячи человек. Данных за июль пока нет, но цифра вполне может возрасти. Доля россиян в общем турпотоке в Турцию достигла почти 22%.
Таким образом, Турция по-прежнему остается самым популярным местом для летнего отдыха у российских граждан. Другие страны в рейтинге популярности значительно отстают. Например, Кипр в июне текущего года посетили 123 тысячи россиян, а Таиланд - 48 тысяч человек.