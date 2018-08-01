Систему «Мобильный избиратель» заподозрили в принуждении к голосованию
«Мобильный избиратель» дает гражданам возможность голосовать на выборах по месту фактического пребывания, а не прописки. Однако в «Голосе» считают, что данная система является непрозрачной
Эксперты ассоциации «Голос» в защиту прав избирателей заподозрили систему «Мобильный избиратель» в принуждении граждан в голосованию.
«Мобильный избиратель» дает гражданам возможность голосовать на выборах по месту фактического пребывания, а не прописки. Однако в «Голосе» считают, что данная система является непрозрачной и принуждает избирателей к голосованию.
В ассоциации в защиту прав избирателей выяснили, что данные о подавших заявление избирателях появились на сайте Центризбиркома менее чем за 35 часов до голосования в европейской части страны. Эти сведения также были опубликованы только на страницах УИК, а это значительно осложнило поиск участков с экстремально большим количеством прикрепившихся избирателей.
В «Голосе» обратили внимание на преобладание внутрирегиональной миграции над межрегиональной. То есть каждый четвертый открепившийся избиратель голосовал в пределах одного территориального избиркома, что может говорить об административном принуждении к голосованию, сообщают «Ведомости».
После выборов президента России в марте 2018 года некоторые пользователи «Мобильного избирателя» сообщили, что смогли проголосовать несколько раз из-за несовершенства этой системы. В ЦИК на это заявили, что избирателям, проголосовавшим несколько раз, теперь может грозить уголовная ответственность.