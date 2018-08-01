Следственный комитет возбудил дело по факту убийства российских журналистов в ЦАР
Журналисты снимали в ЦАР документальный фильм о наемных бойцах частной военной компании «Вагнер», которые якобы помогают охранять президента страны Фостен-Арканжа Туадеру
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства в Центральноафриканской республике членов российской съемочной группы. Напомним, в ЦАР были убиты журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.
Журналисты снимали в ЦАР документальный фильм о наемных бойцах частной военной компании «Вагнер», которые якобы помогают охранять президента страны Фостен-Арканжа Туадеру. Предположительно, членов съемочной группы убили, когда они направлялись на встречу с консультантом из числа местных жителей, сообщает «Медиазона».
По одной из версий, россиян могли убить с целью ограбления, поскольку с собой у них была дорогостоящая техника.
Согласно последним данным, водителю, который вез съемочную группу, удалось выжить. Он рассказал, что их обстреляли неизвестные из кустов в 23 километрах от города Сибю (Сибут).
Агентство AFP сообщает, что журналистов убили боевики на контрольно-пропускном пункте, когда те возвращались из города Кага-Бандоро.