Суд Уфы арестовал у местного полицейского 10 квартир и 5 жилых домов на 50 млн рублей
В Уфе суд наложил арест на имущество бывшего старшего уполномоченного по особо важным делам МВД по Башкортостану Раиля Миргалеева. У полицейского нашли 10 квартир и 5 домов
В Уфе суд наложил арест на имущество бывшего старшего уполномоченного по особо важным делам МВД по Башкортостану Раиля Миргалеева. У полицейского нашли 10 квартир и 5 домов, стоимость которых не соответствует уровню его официальных доходов.
Семь квартир полицейского расположены в Уфе, а остальные три — в Евпатории. Пять домов находятся в Нижегородке, Чишминском районе и поселках Жуково и Булгаково Уфимского района.
Помимо квартир суд арестовал автомобиль Chevrolet Captiva семьи полицейского, сообщает портал Proufu.
Стоимость имущества Раиля Миргалеева оценили в 50 млн рублей. По данным прокуратуры, часть своего имущества полицейский зарегистрировал на знакомую и родственников пенсионного возраста.
Раиль Миргалеев проходит по уголовному делу о вымогательстве.