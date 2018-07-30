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30 июля 12:54

В российских школах зафиксировали острую нехватку учителей. Особенно молодых

44% участников масштабного опроса сообщили о нехватке в их школах педагогов по математике. 39% опрошенных сообщили о нехватке учителей по иностранному языку

Фото: tekgazeta.ru

Общероссийский народный фронт и фонд «Национальные ресурсы образования» провели масштабный опрос учителей из всех регионов страны и выяснили, что в школах на сегодняшний день имеется существенная нехватка педагогов.

44% участников масштабного опроса сообщили о нехватке в их школах педагогов по математике. 39% опрошенных сообщили о нехватке учителей по иностранному языку, а еще 30% указали на нехватку преподавателей по русскому языку и литературе.

Эксперты в свою очередь отметили сохраняющуюся проблему повышения среднего возраста учителей при катастрофической нехватке молодых педагогов, сообщает РБК.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина, комментируя результаты исследования, отметила, что часто учителя увольняются прямо посреди учебного года и заменить их просто некем. Основными причинами увольнения Духанина называет высокую нагрузку в том числе непедагогическую и низкую зарплату. Учителя старшего возраста часто отговаривают молодежь от работы в школах.

Что касается заработков российских учителей, то сейчас средняя зарплата педагога составляет 34,9 тысячи рублей.

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