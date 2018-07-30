Медики сообщили о «пугающих» темпах роста числа детей с ожирением
В Департаменте здравоохранения Москвы обратили внимание на стремительный рост числа несовершеннолетних граждан, страдающих ожирением
В Департаменте здравоохранения Москвы обратили внимание на стремительный рост числа несовершеннолетних граждан, страдающих ожирением.
Главный внештатный специалист-диетолог столичного Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в эфире «Говорит Москва» сообщила, что рост числа людей с ожирением наблюдается как среди взрослых, так и среди детей. Но самой неблагоприятной считается ситуация с ожирением подростков.
«И это самая пугающая тенденция», - завила Стародубова.
Согласно официальным данным, число россиян с излишней массой тела выросла на 6% и достигла почти 2 млн человек. При этом специалисты отмечают, что реальные цифры могут сильно отличаться от официальной статистики в худшую сторону.