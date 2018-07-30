Молодых людей из Барнаула обвинили в оскорблении чувств верующих из-за мемов в «ВКонтакте»
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Барнаула по факту оскорбления чувств верующих. Поводом для возбуждения дела стали картинки с приколами
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Барнаула по факту оскорбления чувств верующих. Поводом для возбуждения дела стали картинки с приколами, которые молодой человек разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Дело на Даниила Маркина завели, в частности, из-за картинки-мема из популярного сериала «Игра престолов».
На картинке изображен герой Джона Сноу, который умер в пятом сезоне и ожил в шестом, и написана фраза, которую православные христиане говорят друг другу на Пасху. Вместо имен Христа было использовано имя Джона Сноу. Обвиняемый рассказал «Дождю», что следователи сначала смеялись над мемами на его странице, но потом все равно возбудили уголовное дело.
Дело возбудили по требованию Анастасия Битнер и Дарьи Исаенко - студенток уголовного-правовой кафедры. При этом сами они удалили свои страницы во «ВКонтакте».
По заявлению Битнер и Исаенко также было возбуждено дело в отношении 23-летней жительницы Барнаула Марии Мотузной по факту оскорбления чувств верующих. Девушка также сохранила на странице в соцсети мемы с шутками околорелигиозной тематики.