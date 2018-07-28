В Москве около администрации президента собрались десятки обманутых дольщиков
Граждане стоят в очереди, чтобы подать в приемную президента заявления об исполнении обязательств властей по завершению строительства их жилья
Фото: znak.com
В Москве около здания администрации президента РФ собрались десятки обманутых дольщиков компании Urban Group. Граждане стоят в очереди, чтобы подать в приемную президента заявления об исполнении обязательств властей по завершению строительства их жилья.
К зданию президентской администрации пришли дольщики жилых комплексов «Лесобережный» и «Лайково», сообщает Znak.com.
Urban Group являлась крупнейшей строительной компанией в Московской области. В конце мая текущего года компания сообщила о приостановке своей деятельности. Пострадавшими числятся около 20 тысяч дольщиков.
На достройку проблемных объектов компании Urban Group необходимо около 70,9 млрд рублей.