ЦИК отклонил заявку КПРФ на проведение референдума по вопросу пенсионного возраста
Отклонение заявки связано с тем, что формулировка вопроса для референдума не соответствует требованиям части 7 статьи 6 федерального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации»
Центризбирком отклонил заявку инициативной группы КПРФ на проведение всероссийского референдума по вопросу о повышении пенсионного возраста.
Отклонение заявки связано с тем, что формулировка вопроса для референдума не соответствует требованиям части 7 статьи 6 федерального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации», сообщает «Интерфакс».
«Наши граждане имеют конституционное право определять и высказывать свою позицию по поводу того, какой должна быть пенсионная система в стране. <…> Все дело в качестве самого вопроса», — заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Напомним, что Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Документ поддержали только депутаты от «Единой России», кроме Натальи Поклонской.