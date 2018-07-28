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28 июля 10:37

ЦИК отклонил заявку КПРФ на проведение референдума по вопросу пенсионного возраста

Отклонение заявки связано с тем, что формулировка вопроса для референдума не соответствует требованиям части 7 статьи 6 федерального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации»

Фото: krasnogorskonline.ru

Центризбирком отклонил заявку инициативной группы КПРФ на проведение всероссийского референдума по вопросу о повышении пенсионного возраста.

Отклонение заявки связано с тем, что формулировка вопроса для референдума не соответствует требованиям части 7 статьи 6 федерального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации», сообщает «Интерфакс».

«Наши граждане имеют конституционное право определять и высказывать свою позицию по поводу того, какой должна быть пенсионная система в стране. <…> Все дело в качестве самого вопроса», — заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Напомним, что Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.  Документ поддержали только депутаты от «Единой России», кроме Натальи Поклонской.

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