Ростуризм исключил из федерального реестра туроператоров 42 компании
По данным портала TourDom.ru, 25 исключенных из реестра туроператоров не смогли заменить страховщика и предоставить новые финансовые гарантии своей деятельности
Из Единого федерального реестра туроператоров исключили 42 компании. Соответствующее решение было принято Ростуризмом.
По данным портала TourDom.ru, 25 исключенных из реестра туроператоров не смогли заменить страховщика и предоставить новые финансовые гарантии своей деятельности.
В мае Центробанк отозвал лицензию у Центрального страхового общества, фингарантии в котором получили 148 туроператоров.
Эксперты туристического рынка отметили, что крупных игроков в списке исключенных из реестра нет. Кроме того, эти компании не потеряли шансов вернуться на рынок.