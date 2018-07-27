Меню
Общество
Нас мало - а станет еще меньше
Общество
27 июля 09:05

Новосибирский выпускник подал в суд на Минобразования из-за низкого балла на ЕГЭ

Выпускник новосибирской гимназии № 4 и волонтер Чемпионата мира по футболу-2018 Артем Веселов подал в суд на Минобразования региона и государственную экзаменационную комиссию

Выпускник новосибирской гимназии № 4 и волонтер Чемпионата мира по футболу-2018 Артем Веселов подал в суд на Минобразования региона и государственную экзаменационную комиссию. Молодой человек решил оспорить результаты ЕГЭ по обществознанию. По мнению Веселова, его балл за задание с развернутым ответом был занижен, поскольку специалисты по оценке работы руководствовались слишком узкими критериями.

В России это первый судебный процесс с требованием повысить балл за ЕГЭ.

Артем Веселов заявил, что за экзамен ему поставили лишь два первичных балла из трех за два задания второй части экзамена. Первое касалось признаков и видов инфляции, а во втором нужно было сравнить командно-административную и рыночную системы экономики.

Председатель предметной комиссии Наталья Дорошенко заявила, что юноша указал в ответе не все определяющие признаки гиперинфляции, сообщает «Тайга.инфо».

При этом старший научный сотрудник Института экономики СО РАН, доцент экономического факультета НГУ Ольга Валиева, уличила членов комиссии в лукавстве. По ее мнению, в работе юноши указана полная трактовка гиперинфляции. Кроме того, современная экономическая наука не может назвать никаких числовых значений гиперинфляции в целом.

Истец Артем Веселов сообщил, что судебный иск он подал «из чувства справедливости», поскольку апелляция на результаты ЕГЭ прошла «безрезультатно и непродуктивно».

Материалы по теме
На Урале сотни выпускников получили 0 баллов за эссе на ЕГЭ по английскому языку
В крымских школах с 1 сентября начнут преподавать основы семейной жизни
Большинство россиян назвали ЕГЭ причиной снижения качества школьных знаний
Сейчас на главной
Горячие новости
РФС продлит контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым
Российский футбольный союз согласовал новый контракт с главным тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым. Контракт подписан по схеме «2+2»
Горячие новости
​Совет Федерации не место для законотворчества
В Совете Федерации насчитали 46 бездействующих сенаторов. Один из них Сулейман Керимов. За время своей работы они не внесли и не поддержали ни одного законопроекта. Всего в верхней палате парламента работают 169 сенатора
Горячие новости
​Сергей Железняк не выдержал партийной дисциплины
Депутат Госдумы Сергей Железняк подал в отставку с должности заместителя секретаря генсовета «Единой России». Уход Железняка с партийной должности связывают с пропуском голосования за законопроект о повышении пенсионного возраста
Горячие новости
Прокуратура признала законным лечение сотрудников бюджетной организации за границей за госсчет
​Московская прокуратура не нашла нарушения законодательства в тратах государственных средств на лечение сотрудников бюджетной организации за границей. Об этом говорится в ответе прокуратуры на запрос депутата Госдумы
Горячие новости
Комитет против пыток потребовал от России объяснений по поводу издевательств над заключенным
Комитет против пыток ООН обратил внимание на ситуацию вокруг ярославской исправительной колонии
Авторская колонка
Нужен ли закон о пытках
Честно скажу: у меня нет определенного мнения о том, нужна ли в Уголовном кодексе отдельная статья о применении пыток. То, что пыток быть не должно и что за пытки надо наказывать – в этом я уверен.
Орехъ Антон
Горячие новости
Российские футболисты не вошли в состав символической сборной ЧМ-2018
Российские футболисты не вошли в символическую сборную прошедшего Чемпионата мира-2018. Состав символической сборной был сформирован с учетом мнения болельщиков
Горячие новости
​Веселые и находчивые
Губернатор Кировской области Игорь Васильев назначил своими советниками членов команды КВН «Вятка». Удостоверения советников получили Дмитрий Бушуев и Никита Трунов. Комики будут отвечать за работу с молодежью
Горячие новости
«В скафандре не слышу людей»
В Ярославле на одной из центральных улиц появились плакаты с надписью «Позор» и фотографиями депутатов Госдумы от области, которые голосовали за повышение пенсионного возраста. Кто разместил эти плакаты, не сообщается
рейдерство
Память о героях сравнили с экстремизмом
В самой Тульской области, да и порой за ее пределами эта история подается так. Правоохранители разоблачили группировку сектантов-экстремистов, которые пытались устроить в стране чуть ли не революцию. Задержание с участием «маски-шоу» произошло в ночь на 17 июля 2018 года на улице Гагарина, 4 в городе Суворове
Горячие новости
Президент США одним своим твитом обвалил курс рубля
Президент США Дональд Трамп одним своим постом в Twitter обвалил курс российского рубля. Глава Белого дома написал, что Россия пытается вмешаться в грядущие промежуточные американские выборы
Горячие новости
Пострадавшие есть, а дела нет
Адвокат Ирина Бирюкова сообщила, что оперативник Антон Новоселов и старший оперативник Виктор Липский вызывают осужденных, ранее пожаловавшихся на пытки, и просят их изменить показания
Горячие новости
«Единая Россия» не знает, что делать с Натальей Поклонской
В «ЕР» решат вопрос об исключении или прощении депутата Натальи Поклонской, которая оказалась единственной кто проголосовал против повышения пенсионного возраста, после летних каникул
Горячие новости
ФИФА номинировала Станислава Черчесова на звание лучшего тренера 2018 года
Международная федерация футбола (ФИФА) номинировала наставника сборной России Станислава Черчесова на звание лучшего тренера по итогам 2018 года
Горячие новости
Депутаты от «Единой России» приняли законопроект о повышении НДС до 20%
Депутаты Госдумы во вторник, 24 июля, большинством голосов приняли в окончательном чтении законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 18 до 20 процентов
Горячие новости
Интересы армии превыше всего
Минобороны РФ выступило с инициативой ставить на учет все транспортные средства граждан и в случае военных действий изымать их для нужд армии. Ранее на воинский учет ставились только внедорожники
Горячие новости
Популярный интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил работу из-за претензий налоговой службы
Крупный интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил свою работу. Об этом сообщается на сайте магазина. Закрытие магазина может быть связано с претензиями властей к компании из-за налоговых нарушений
Горячие новости
Генпрокуратура прекратит уголовное преследование восьми бизнесменов из списка Бориса Титова
Генпрокуратура России отменит постановления о возбуждении уголовных дел в отношении восьми бизнесменов, которые включены в список бизнес-омбудсмена Бориса Титова