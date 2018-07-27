Новосибирский выпускник подал в суд на Минобразования из-за низкого балла на ЕГЭ
Выпускник новосибирской гимназии № 4 и волонтер Чемпионата мира по футболу-2018 Артем Веселов подал в суд на Минобразования региона и государственную экзаменационную комиссию
Выпускник новосибирской гимназии № 4 и волонтер Чемпионата мира по футболу-2018 Артем Веселов подал в суд на Минобразования региона и государственную экзаменационную комиссию. Молодой человек решил оспорить результаты ЕГЭ по обществознанию. По мнению Веселова, его балл за задание с развернутым ответом был занижен, поскольку специалисты по оценке работы руководствовались слишком узкими критериями.
В России это первый судебный процесс с требованием повысить балл за ЕГЭ.
Артем Веселов заявил, что за экзамен ему поставили лишь два первичных балла из трех за два задания второй части экзамена. Первое касалось признаков и видов инфляции, а во втором нужно было сравнить командно-административную и рыночную системы экономики.
Председатель предметной комиссии Наталья Дорошенко заявила, что юноша указал в ответе не все определяющие признаки гиперинфляции, сообщает «Тайга.инфо».
При этом старший научный сотрудник Института экономики СО РАН, доцент экономического факультета НГУ Ольга Валиева, уличила членов комиссии в лукавстве. По ее мнению, в работе юноши указана полная трактовка гиперинфляции. Кроме того, современная экономическая наука не может назвать никаких числовых значений гиперинфляции в целом.
Истец Артем Веселов сообщил, что судебный иск он подал «из чувства справедливости», поскольку апелляция на результаты ЕГЭ прошла «безрезультатно и непродуктивно».