Прокуратура признала законным лечение сотрудников бюджетной организации за границей за госсчет
Московская прокуратура не нашла нарушения законодательства в тратах государственных средств на лечение сотрудников бюджетной организации за границей. Об этом говорится в ответе прокуратуры на запрос депутата Госдумы
Московская прокуратура не нашла нарушения законодательства в тратах государственных средств на лечение сотрудников бюджетной организации за границей. Об этом говорится в ответе прокуратуры на запрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.
Проверка осуществлялась в ОАО «Управление экспериментальной застройки микрорайонов», которое принадлежит мэрии Москвы.
В 2016 году «УЭЗ» разместил госзаказ на обеспечение лечения онкобольных сотрудников за границей. В стоимость страховки входят химиотерапия, оперативное вмешательство, а также услуги переводчиков, покупка билетов за границу и доставка тела в Россию в случае смерти пациента. Общая стоимость контракта составила 4,5 млн рублей, сообщает «МБХ.Медиа».
Валерий Рашкин направил запрос в московскую прокуратуру с требованием проверить законность расходования бюджетных средств на лечение сотрудников предприятия.
В ответе прокуратуры говорится, что «УЭЗ» является коммерческой структурой, поэтому имеет право тратить денежные средства по своему усмотрению.
«УЭЗ» принадлежит ОАО «Мосинжпроект», которое принадлежит департаменту строительства Москвы. До 2008 года «Управление экспериментальной застройки» было государственным унитарным предприятием.