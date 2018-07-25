Комитет против пыток потребовал от России объяснений по поводу издевательств над заключенным
Комитет против пыток ООН обратил внимание на ситуацию вокруг ярославской исправительной колонии
Комитет против пыток ООН обратил внимание на ситуацию вокруг ярославской исправительной колонии №1, сотрудников которой обвиняют в издевательствах над заключенным. Комитет потребовал от российских властей прокомментировать видеозапись пыток.
Чиновники из комитета против пыток попросили сообщить, какие были приняты меры для защиты юриста фонда «Общественный вердикт» Ирины Бирюковой, которая предоставила «Новой газете» видео с пытками заключенного Евгения Макарова. После публикации видео юрист стала получать угрозы.
Напомним, что в связи с широким общественным резонансом по факту пыток заключенного было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали шестеро сотрудников ярославской ИК-1.