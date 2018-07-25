Нужен ли закон о пытках
Честно скажу: у меня нет определенного мнения о том, нужна ли в Уголовном кодексе отдельная статья о применении пыток. То, что пыток быть не должно и что за пытки надо наказывать – в этом я уверен. А в необходимости статьи не то чтобы сомневаюсь… Просто эта идея напоминает стандартную реакцию власти на любую острую ситуацию — тут же запретить и ужесточить.
Наказание за проступок – это финальная стадия. А до этого преступление должно быть выявлено, раскрыто. А прежде всего, должно быть понятно, что преступление – это именно преступление, а не какая-то обычная практика.
Какой толк от новой статьи, если она не будет работать и по ней все равно никого не станут наказывать? Если эту статью сейчас вставить в Кодекс и начать ревностно применять, то у нас половина охранников сядет в камеры рядом с заключенными, и такую массу зэков будет просто некуда поместить и некому будет ее охранять.
Но чтобы такую статью закрепить, придется дать четкое определение пыток. И сделать это не так просто. И для этого недостаточно всего лишь переписать в УК определение из толкового словаря.
Есть как будто очевидные ситуации. В том же Ярославле десяток мужиков издеваются над одним заключенным. Конкретно бьют его с большим удовольствием. Но следователю, проверявшему этот случай, происходящее на пленке пытками не показалось. С точки зрения следователя, на пленке вообще не происходило ничего необычного.
А есть же пытки напрямую не связанные с насилием. Есть моральные издевательства, которые бывают больнее физических. Есть масса способов сломить человека, унизить его, покалечить. Но пенитенциарная система всегда очень широко трактовала пределы допустимого. Эта система никогда не обходилась без пыток, она считает право применять пытки своей привилегией.
И при этом карательную систему никто фактически не может проконтролировать. Она ведет себя с людьми именно в меру своей испорченности, в меру степени садизма каждого отдельного начальника, охранника и надзирателя. Поэтому отдельная статья о пытках может быть в Уголовном кодексе, а может и других статей достаточно, чтобы наказывать карателей за насилие. Но сами пытки никуда не исчезнут – до тех пор, пока не поменяется система ФСИН и система контроля за ней.