Кировский губернатор назначил своими советниками членов команды КВН
Губернатор Кировской области Игорь Васильев назначил своими советниками членов команды КВН «Вятка». Удостоверения советников получили Дмитрий Бушуев и Никита Трунов. Комики будут отвечать за работу с молодежью
Губернатор Кировской области Игорь Васильев назначил своими советниками членов команды КВН «Вятка». Удостоверения советников получили Дмитрий Бушуев и Никита Трунов.
Комики будут отвечать за работу с молодежью. «Я надеюсь, что те молодые люди, которые будут строить в Кирове Дом КВН, проводить серьезные, интересные и полезные мероприятия с молодежью, предложат и новые форматы поддержки молодежных инициатив и помогут в их реализации», - заявил губернатор, слова которого приводит радиостанция «Говорит Москва».
Игорь Васильев отметил, что КВН - это не просто игра, целое сообщество людей, которые много добились в жизни.