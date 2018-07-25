В Ярославле появились «плакаты позора» с фотографиями депутатов, поддержавших пенсионный маневр
В Ярославле на одной из центральных улиц появились плакаты с надписью «Позор» и фотографиями депутатов Госдумы от области, которые голосовали за повышение пенсионного возраста. Кто разместил эти плакаты, не сообщается
В Ярославле на одной из центральных улиц появились плакаты с надписью «Позор» и фотографиями депутатов Госдумы от области, которые голосовали за повышение пенсионного возраста. Кто разместил эти плакаты, не сообщается.
По данным портала «Гражданские силы.ру», на плакатах изображены три депутата Госдумы от «Единой России»: Александр Грибов, Илья Осипов и Валентина Терешкова. Фотографии народных избранников Осипова и Грибова сопровождаются подписью «Позор от Ярославской области в ГД РФ», а плакат с Терешковой подписью - «В скафандре не слышу людей».
Впрочем долго «плакаты позора» долго не провисели. Их уже сняли по распоряжению властей.
В четверг, 26 июля, в Ярославле запланирована народная акция протеста против повышения пенсионного возраста.
Напомним, законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин был принят 19 июля в первом чтении. Документ поддержали только депутаты от «Единой России», кроме Натальи Поклонской.