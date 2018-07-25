Память о героях сравнили с экстремизмом
В Тульской области арестованы писатель и блогер Алексей Меняйлов с супругой по обвинению в создании экстремистской организации. Хотя на деле, борьба с экстремизмом может оказаться банальным рейдерством чиновников при содействии правоохранителей
Все, кто живет не так – экстремисты
В самой Тульской области, да и порой за ее пределами эта история подается так. Правоохранители разоблачили группировку сектантов-экстремистов, которые пытались устроить в стране чуть ли не революцию.
Задержание с участием «маски-шоу» произошло в ночь на 17 июля 2018 года на улице Гагарина, 4 в городе Суворове Тульской области. В квартире на том момент находилось порядка 20 человек, многие из них приехали из других регионов России.
Среди них оказался и «лидер банды» – Алексей Меняйлов, руководитель незарегистрированной организации «Партизанская правда партизан» (ППП), которую в интернете за глаза давно именуют сектой.
Вот, например, как отзывается о Меняйлове и его соратниках издание «Русская служба BBC»: «Это просто секта, эксплуатирующая тему межполовых проблем в общении между мужчиной и женщиной. Цель «Партизанской правды» – «зашибать бабло с продажи платных видеосеминаров». «Под прикрытием движения к светлой цели идет заработок денег для лидера секты и, возможно, тех, кто к нему приближен».
Следователи регионального СУ СКР, а также сотрудники ОМОНа Росгвардии, провели обыски по нескольким адресам в городе Суворове – на улице Фрунзе и Тульской. Были изъяты суммы денег которые для простого россиянина могут показаться крупными, запрещенная по версии следствия литература, а также списки членов организации, книги лидера ППП, видеооборудование, листовки, компьютеры и флешки, мобильники, и даже комплект военной формы.
Также среди прочего был обнаружен некий «план революции 2007-2010 годов».
В результате, были задержаны Алексей Меняйлов и его жена. Остальных допросили как свидетелей, а потом отпустили.
19 июля 2018 года Суворовский районный суд Тульской области арестовал на 2 месяца по 17 сентября 2018 года Меняйлова и его супругу. Они обвиняются в совершении действий, направленных на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Преступление, за которое можно сесть до 5 лет. Но главное, что хочется отметить это то, что в обвинении, по которому вынесено определение о выборе меры пресечения, ни слова про что-то незаконное, оружие, литературу, экстремизм и прочее…
По версии следствия, ППП Меняйлова является военизированной организацией с деструктивной идеологией, члены которой были вовлечены в практические занятия по тактико-специальной и боевой подготовке. На тренингах, по данным правоохранителей, члены ППП отрабатывали способы передвижения в лесу, оттачивали «работу с массогабаритными макетами оружия» и метание муляжей гранат.
Для пропаганды взглядов ППП, как считают следователи, широко использовались социальные сети, где были зарегистрированы страницы организации и выложены видео различных семинаров и тренингов лидера группы.
Причем доступ к семинарам был платный – от 800 руб.
Как установлено следствием, с начала 2017 года г Алексей Меняйлов получил от своих сторонников из 26 регионов России в качестве оплаты за просмотры не менее 4,5 млн руб.
По данным СКР, Алексей Меняйлов ранее был активистом организации «Курс правды и единения», в мае запрещенной судом, а прежде также принадлежал к «Адвентистам седьмого дня».
Нам герои не нужны?
Круто сварено – не правда ли? Сейчас, когда террористов и экстремистов боятся больше, чем уличных грабителей, разоблачение целый такой банды в Тульской глубинке прямо заставляет встать и аплодировать и аплодировать. Однако, за верхушкой поданного в СМИ официального «айсберга» не увидишь всей подноготной этой истории. Истории – как в прямом, так и в переносном смысле.
Несколько миллионов рублей, запрещенная (кстати, к распространению, а не хранению) литература, несколько безобидных пневматических пистолетов, вполне легальные платные семинары… Вот что подается на завтрак, обед и ужин неискушенному обывателю. А то, зачем сам Меняйлов и несколько десятков человек со всей страны приехали в богом забытый тульский райцентр с громким названием Суворов, остается за кадром. А приехали они строить здесь народный музей героев Великой Отечественной войны.
Представитель инициативной группы Роман Аргашоков рассказал нашей газете подробности этой истории: «Нас сплотил Алексей Меняйлов – писатель, историк Великой Отечественной войны. Он работал в Российской академии наук, опубликовал свыше десяти книг. Многие разделяют его точку зрения на разные исторические события и явления, у роликов много просмотров, в группах мы обсуждали литературу, фильмы, историю…».
Из повествования Романа становится понятным, что осенью 2017 года у Меняйлова и его соратников возникла идея построить музей героев Великой Отечественной войны, чтобы объединить их точки мировоззрения в одном месте, рассказывать об их судьбах и подвигах в целях патриотического воспитания молодежи. Откликнулось много людей из разных уголков России, которым захотелось поучаствовать в добром деле.
Искали подходящее здание, и оно нашлось в Суворовском районе Тульской области. Местная администрация выставила на торги сгоревший детский сад на улице Фрунзе. Это здание и приобрел на свои средства Алексей Меняйлов.
Затем пошли пожертвования на восстановление здания, собрали более двух миллионов рублей. Многие брали отпуска за свой счет и отправлялись в Тульскую область. Поверьте, добровольцев было очень много – от Калининграда до Владивостока. Были даже спецназовцы ВМФ и разведчики.
«Мы решили отремонтировать сгоревшую крышу. Никто нам не препятствовал. – продолжает свой рассказ Роман. – Но когда ремонт был почти закончен, местные чиновники обратились с иском в суд с требованием вернуть крышу в первоначальное состояние, так как якобы идет реконструкция здания без необходимых разрешений. Хотя по факту мы делали капремонт.
Но как вернуть крышу в «первоначальное состояние», снова ее сжечь?».
А ведь чиновники видели возводимую стропильную систему на крыше здания и ничего не предпринимали целых четыре месяца – не связывались ни с рабочими, ни с владельцем – и только когда ремонт крыши был почти закончен, начали принимать контрмеры.
Причем так оно и есть – администрация Суворовского района, которую возглавляет Геннадий Сорокин, не просило крышу демонтировать, а требовало сделать так, как было до ремонта. И грозило штрафами. В итоге дело дошло до суда, который признал, что было допущено нарушение и, обязал «партизан» выполнить требование чиновников.
Однако на строительные и ремонтные работы наложен запрет – но едва «партизаны» стали привлекать к этой истории общественность, тут же на свет появилось уголовное дело, которое, по мнению Алексея Меняйлова и его соратников, было инициировано администрацией города, у главы которой в сентябре месяце выборы.
Привязка к местным чиновникам настолько очевидна, что даже понятыми при обысках были сотрудники администрации, с которыми «партизаны» уже ранее сталкивались.
«Пока мы все проходим по делу как свидетели, – рассказывает дальше Роман. – Еще два человека – Алексей Меняйлов и его супруга – накануне, 19 июля, по ходатайству следствия были взяты под стражу. Но мы будем делать встречную экспертизу, чтобы доказать, что в видеороликах нет признаков экстремизма».
К слову, в обществе нашлись не только те, кто аплодировал «борьбе с экстремизмом», но и засомневался в том, что происходит в Суворове. Например, Олег Матвейчев (прокремлевский политтехнолог, работал советником Управления президента РФ по внутренней политике, был членом президентского штаба Путина на последних выборах), не считает, что движение Алексея Меняйлова противопоставляло себя властям и пропагандировало идеи экстремизма. По его мнению, уголовное дело инспирировано рейдерами, которые хотят заполучить здание сгоревшего детского сада.
Хотя, возможно, здание – лишь одна из причин. Вот, например, Алексей Меняйлов в одном из своих роликов дает оценку жизни города Суворова, высказавшись в том духе, что местным властям ничего не надо – мол, пусть нищий городок и дальше загнивает, лишь бы умы местных жителей не начали думать в обратном направлении. А в обратном – это в том смысле, что люди вдруг очнутся и поймут, в какой «ж..пе» они живут благодаря бездействию и равнодушию местных чинуш. В общем, живут себе люди в своей благодатной нищете и пусть дальше живут – нечего их всякими музеями и патриотическими идеями будоражить.
Простое задание – отобрать здание
По мнению соратников Меняйлова, одна из причин такой атаки правоохранителей – здание в 503 кв. м. Плюс прилегающий участок порядка 20 соток.
Другая причина – слишком бурная деятельность «пришлых», которая может показать, что местная власть в загнивающем городишке ничего для жителей не делает.
Что интересно, в том самом исковом заявлении с требованием привести здание в прежнее состояние администрация района ссылается на то, что 12 апреля этого года комиссией администрации муниципального образования Суворовский район был установлен факт реконструкции нежилого здания – изменена конструкция кровли без получения разрешения на реконструкцию.
Позднее 23 мая инспекция Тульской области по архитектурно-строительному надзору выявила в действиях собственника нарушения и признала виновным в совершении административного правонарушения.
А вот активисты утверждают, что для того, чтобы объявить ремонт крыши реконструкцией и заявить об угрозе жизни «неопределенного круга лиц», было сделано всего лишь два фотоснимка – да и то из-за забора участка. Комиссия администрации не провела никакого обследования здания, стропильной системы, не изучила проектных документов.
«Администрация считает, что мы делаем реконструкцию здания без получения нужных документов. Но мы считаем, что делаем капремонт. У нас на это есть заключение проектной организации с лицензией, – сообщил Роман Аргашоков. – Администрация свое заключение сделала на основании внешнего осмотра, фотографии из-за забора. Мы же пытаемся доказать, что мы сделали капремонт, чтобы здание не разрушалось, потому что у него нет крыши».
А ведь когда проект музея здесь только рождался, как сообщили защитники музея, «местная администрация не заявляла нам никаких претензий. Наоборот, высказались в поддержку действий создателей музея: «делайте, а потом одобрите реконструкцию всего здания по ее завершении через суд». Правда, свою лояльность власти выражали в устной форме – поэтому позже отказались от нее очень легко.
3 июля 2018 года в Суворовском районном суде Тульской области состоялось предварительное судебное слушание. Защитники музея представили суду заключение об обследовании здания и проект капитального ремонта крыши, подготовленные лицензированными проектными организациями в Туле, атак же согласились со всеми возражениями местных чиновников и выразили готовность в ближайшее время привести в порядок всю проектную документацию.
По словам активистов, несмотря на это, представитель администрации отказался от предложения заключить мировое соглашение, а также отметил, что требования иска будут расширены. Руководство Суворовского района включит в них обвинение в самовольном строительстве без общественных слушаний.
9 июля судья удовлетворил требования администрация муниципального образования Суворовский район по обеспечению иска путем запрета на проведение строительных работ на земельном участке и в нежилом здании.
Юристом владельца участка и здания было обжаловано вынесенное судом решение. По иску о возвращении облика ранее сгоревшего детского сада в первоначальное состояние будет продолжено рассмотрение в Суворовском районном суде 31 июля.
Участники строительства Музея Героев обратились к губернатору Тульской области Алексею Дюмину, выложив в социальных сетях свое видеобращение с просьбой защитить музей от произвола местных властей.
Тем более, региональным властям совсем не чужды такие темы, как история страны и воспитание патриотизма. Например, на одном из последних публичных выступлений, приуроченных к празднованию Дня Победы, министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина подчеркнула, что «военно-патриотическое воспитание – одно из приоритетных направлений работы с молодежью в нашем регионе».
Но, несмотря на громкие слова министра, чиновники Суворовского района все же решили вмешаться в строительство музея героев в Суворове, отказавшись от своих первоначальных обещаний оказать помощь, избрав самый жесткий вариант общения с «партизанами».
Не знаешь подходу – не мути в городе воду
Жители города Суворов, в котором сегодня нет ни одного музея, посвященного событиям Великой Отечественной войны, недоумевают, глядя на действия местных чиновников.
«Если это будет музей Героев Советского Союза – то почему бы и нет. Герои были, есть и должны быть. Важно помнить наше прошлое. Без него не будет нашего будущего», – считает местный предприниматель по имени Руслан.
Как рассказал Руслан, он и сам ранее сталкивался с «некорректными» действиями администрации района, о деятельности которой жители не раз сообщали в правоохранительные органы – однако те в ответ бездействуют.
Это тот самый Руслан, который привез в Суворов зенитную пушку для установки на Аллее Мужества. По его словам, в 2014 году по его личной инициативе и на личные средства был установлен постамент, куплено орудие и доставлено в город.
Однако, инициатива оказалась наказуема – глава района Геннадий Сорокин обвинил Руслана в «самопиаре» и на торжественном открытии Аллеи отметил зенитную пушку табличкой с благодарностью в адрес присутствовавшего на мероприятии… губернатора Тульской области, который про эту пушку, надо полагать, до недавнего времени даже не слышал.
«У нас глава администрации ведет себя хамски. Административными ресурсами воздействует на бизнесменов, вот даже на Меняйлова, для получения своего интереса и выгоды. Нужно «занести», чтобы решить вопрос. Владелец музея не согласился, вот и поплатился», – поделился своим мнением Руслан
Опрошенные жители города склоняются к единому мнению: такой музей в Суворове нужен. Хотя бы один. И если его не сделали власти, пусть сделают простые люди. Но, похоже, чиновников такая постановка вопроса не устраивает.
Что же касается разгромленной «банды экстремистов» и уголовного дела в отношении ее «главаря» Алексея Меняйлова и его жены очень и очень смахивает на «заказ» властей. Очередной заказ… Сколько их уже таких людей, живущих не по «понятиям» власти, она нагнула, посадила, уничтожила? Вот очередная жертва…
Судьба Алексея Меняйлова в руках власть имущих. И помочь ему может, разве что большой общественный резонанс – как в истории с мамой больного ребенка москвичкой Екатериной Конновой, которую правоохранители за продажу излишков лекарств едва не сделали «наркодиллером», но вынуждены были отступить под сумасшедшим напором общества.
Мы же, в свою очередь, будем внимательно следить за расследованием в отношении Алексея Меняйлова и его соратников.