Ярославские следователи просят пострадавших от пыток заключенных отказаться от показаний
Адвокат Ирина Бирюкова сообщила, что оперативник Антон Новоселов и старший оперативник Виктор Липский вызывают осужденных, ранее пожаловавшихся на пытки, и просят их изменить показания
В Ярославской области следователи уговаривают заключенных, пострадавших от пыток в исправительных колониях, отказаться от своих показаний.
Адвокат Ирина Бирюкова сообщила радиостанции «Эхо Москвы», что оперативник Антон Новоселов и старший оперативник Виктор Липский вызывают осужденных, ранее пожаловавшихся на пытки, и просят их изменить показания. Пока отказаться от прежних показаний потерпевших просят «в культурной форме».
По данным Бирюковой, о пытках рассказали в общей сложности 50 заключенных ярославских колоний.
Проблема пыток в исправительных колониях вновь была поднята после того, как «Новая газета» опубликовала видеозапись издевательств над заключенным ярославской ИК-1 Евгением Макаровым. В рамках разбирательства 17 сотрудников колонии были уволены, шестеро - задержаны.
Кроме того, на сайте Change.org ведется сбор подписей под петицией с требованием наказать руководителя и сотрудников колонии № 1 в Ярославле. Авторы петиции напомнили, что о пытках в ИК-1 сообщалось и ранее, а в мае 2017 года там после избиения скончался арестант Важа Бочоришвили. По состоянию на 24 июля петицию подписали более 100 тысяч человек.