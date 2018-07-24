Минобороны предложило изымать у граждан автомобили для нужд армии во время войны
Минобороны РФ выступило с инициативой ставить на учет все транспортные средства граждан и в случае военных действий изымать их для нужд армии. Ранее на воинский учет ставились только внедорожники
Минобороны РФ выступило с инициативой ставить на учет все транспортные средства граждан и в случае военных действий изымать их для нужд армии. Ранее на воинский учет ставились только внедорожники.
По данным «Известий», сейчас проект приказа Минобороны находится на межведомственных согласованиях, а также проходит антикоррупционную экспертизу.
Согласно проекту приказа, ставить на учет предлагается все легковые машины, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие не более восьми мест для сидения. Все эти машины ведомство планирует в случае введения военного положения изымать у граждан для нужд армии. При этом эксперты отмечают, что обычные легковушки вряд ли понадобятся военным.
В первую очередь Минобороны планирует отбирать у граждан отечественные внедорожники, в частности, УАЗ. Иномарки будут изымать в последнюю очередь, так как запчасти для них стоят намного дороже.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что изъятие транспортных средств будет носить временный характер. После появления штатных машин гражданские автомобили вернут их владельцам с выплатой компенсации.