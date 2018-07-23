ФСИН уволила 17 своих сотрудников после скандала с пытками в ярославской колонии
Руководство ФСИН уволило 17 сотрудников ярославского управления ведомства по итогам проверки, которая проводилась по факту издевательств над заключенным
Руководство ФСИН уволило 17 сотрудников ярославского управления ведомства по итогам проверки, которая проводилась по факту издевательств над заключенным. Также сообщается о задержании двух сотрудников исправительной колонии №1.
Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин сообщил «Интерфаксу», что от занимаемых должностей отстранены 17 сотрудников регионального управления ФСИН, которые были опознаны на записи с пытками осужденного Евгения Макарова.
«Теперь будет приниматься решения по их дальнейшей работе по линии УФСИН и привлечению к уголовной ответственности», - сообщил омбудсмен.
В свою очередь фонд «Общественный вердикт» сообщает о задержании второго сотрудника ярославской колонии № 1 Алексея Бровкина, который принимал непосредственное участие в пытках. Бровкин работал в отделе безопасности ИК-1 Ярославской области. На скандальной видеозаписи он бьет стоящего на коленях Макарова по лицу. В рамках разбирательства также задержан Максим Яблоков.
Напомним, в конце прошлой недели «Новая Газета» опубликовала видео жестокого избиения сотрудниками ярославской ИК-1 осужденного Евгения Макарова. Поводом для издевательств стали оскорбительные слова заключенного в адрес сотрудников исправительного учреждения.
Во время пыток мужчина извиняется перед силовиками, но они продолжают его избивать и объяснять, что его извинения неправильные.
ФСИН назначил служебную проверку по данному факту, а ярославский Следственный комитет возбудил уголовное дело. «Новая газета» отмечает, что инцидент произошел еще в 2017 году и тогда силовые ведомства на жалобы Макарова внимания не обратили.