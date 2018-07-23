Россия вошла в топ-10 стран с наиболее высоким числом рабов
Россия вошла в топ-10 стран, где по-прежнему процветает рабство. Вместе с Россией в этот список вошли Индия, Китай, Пакистан, Северная Корея, Нигерия, Иран, Индонезия, Демократическая Республика Конго и Филиппины
Фото: news.vse42.ru
Российская Федерация вошла в топ-10 стран, где по-прежнему процветает рабство. Вместе с Россией в этот список вошли Индия, Китай, Пакистан, Северная Корея, Нигерия, Иран, Индонезия, Демократическая Республика Конго и Филиппины.
По данным фонда Walk Free Foundation, в указанных выше десяти странах в настоящее время насчитывается 60% рабов от их общего числа во всем мире.
Эксперты подсчитали, что около 40 млн человек находятся в современных формах рабства. Из них 24,9 млн подвергаются насильственному труду, а 15,4 млн были принуждены к супружеству. Около 71% рабов - это женщины и девочки, сообщает «Лента.ру».
В России на сегодняшний день насчитывается 794 тысячи рабов.