Минобороны потратит 700 млн рублей на развитие портала о Первой мировой войне
Министерство обороны потратит 700 млн рублей на наполнение контентом и развитие портала о героях Первой мировой войны 1914-1918 гг. Тендер проводится в закрытом режиме
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Министерство обороны потратит 700 млн рублей на наполнение контентом и развитие портала о героях Первой мировой войны 1914-1918 гг. Тендер проводится в закрытом режиме.
Согласно заявке, исполнитель госконтракта должен опубликовать на портале «Памяти героев Великой войны 1914–1918 годов» документы о потерях на фронтах Первой мировой войны, списки погибших солдат и офицеров, данные по военнопленным, а также наградные документы, сообщает ТАСС. Помимо этого на портале будут размещены 3D-макеты мест воинских захоронений.
Заявки на участие в госзакупке принимаются до конца ноября 2018 года.
В Минобороны РФ сообщили, что на портале уже размещены более 3 тысяч наградных приказов, материалы с описаниями боев и т.д.