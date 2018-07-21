России предсказали рост числа природных катаклизмов из-за глобального потепления
В России может значительно вырасти число природных катаклизмов из-за глобального потепления. Об этом говорится в докладе ученых из США, основанном на данных со спутника. Ученые проанализировали данные за последние 38 лет
В России может значительно вырасти число природных катаклизмов из-за глобального потепления. Об этом говорится в докладе ученых из США, основанном на данных со спутника. Ученые проанализировали данные за последние 38 лет.
Американские ученые рассмотрели несколько теоретических моделей с описанием климата до и после промышленной революции. В ходе анализа были выявлены колебания температур, которые повторяются каждый год и зависят от естественных причин. Затем специалисты сравнили эти данные с данными спутника в период с 1979 по 2016 годы.
Самую большую разницу между летними и зимними температурами ученые обнаружили в средних широтах Северного полушария, а максимальная разница была зафиксирована в России и Монголии. Причина такой разницы состоит в так называемом парниковом эффекте, который приводит к частым стихийным бедствиям.
Специалисты Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России «Антистихия» ранее сообщили, что из-за глобального изменения климата в нашей стране будет ежегодно происходить на 16 катастроф больше. Более 70% опасных природных явлений происходят в теплый период года.