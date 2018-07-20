Повышение пенсионного возраста не коснется 122 депутатов Госдумы
Повышение пенсионного возраста после принятия соответствующего законопроекта не затронет 122 депутата Госдумы от «Единой России». Все они успеют выйти на пенсию по нынешним нормативом
Повышение пенсионного возраста после принятия соответствующего законопроекта не затронет 122 депутата Госдумы от «Единой России». Все они успеют выйти на пенсию по нынешним нормативам - 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Видимо по этой причине они 19 июля проголосовали за пенсионную реформу.
Всего во фракции «Единая Россия» 337 депутатов. За повышение пенсионного возраста в первом чтении проголосовали 328 единороссов.
Среди тех, кого пенсионная реформа не коснется, депутаты Вячеслав Фетисов, Любовь Духанина, Александр Петров, Евгений Шулепов, Оксана Пушкина и другие, сообщает Znak.com.
Под переходный период увеличения пенсионного возраста мужчинам до 65 и женщинам до 58 (до 2024 года) попадают 60 депутатов, например, высокопоставленный единоросс Сергей Неверов и Ирина Яровая.