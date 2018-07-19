Всеволод Чаплин вступился за арестованного главу Серпуховского района
Глава Серпуховского района Александр Шестун назвал свой перевод из СИЗО №5 в СИЗО №2 «Лефортово» актом давления. Об этом он сообщил члену ОНК Михаилу Сенкевичу
Глава Серпуховского района Александр Шестун назвал свой перевод из СИЗО №5 в СИЗО №2 «Лефортово» актом давления. Об этом он сообщил члену ОНК Михаилу Сенкевичу.
Александра Шестуна перевели в «Лефортово», когда он еще находился на карантине в СИЗО №5. «Он недоволен переводом и считает это актом давления», - сообщил правозащитник РИА Новости.
Пресс-секретарь Александра Шестуна Влада Русина предположила, что главу района перевели в другое СИЗО, чтобы затянуть срок подачи им документов на участие в выборах. Начальник СИЗО №5 ранее отказался подписывать доверенность, которая позволила бы адвокату Шестуна подать за него документы в избирком. Теперь адвокату придется добиваться подписания доверенности у начальника «Лефортово», а срок подачи документов истекает 27 июля.
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в связи с нарушением права Александра Шестуна на участие в выборах обратилась в генпрокуратуру.
За главу Серпуховского района также вступился известный проповедник и общественный деятель Всеволод Чаплин. Он заявил, что поддерживает позицию правозащитников и главы ЦИК Эллы Памфиловой о том, что конституционные гарантии, разрешающие Шестуну выдвигаться, должны быть соблюдены.
«Пусть будет серьезное расследование, но то, что это произошло после его отказа играть по непонятно кем придуманным неформальным правилам, о много говорит. Не будучи осужденным, он имеет полное право на участие в жизни государства. Он бросил вызов системе, это правильно. Чем больше будет таких вызовов - тем лучше. Шестун не стал играть в кулуарные договоренности, выступил вместе с людьми против свалок - это очень важный вопрос, который нужно решать», - заявил Чаплин.
Он также выразил надежду на то, что судьба арестованного Александра Шестуна будет решаться в условиях справедливости.
Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова, которая занимается проблемами женщин и детей, отметила, что арест Александра Шестуна вызвал широкий общественный резонанс, в том числе и из-за процедуры задержания подмосковного чиновника.
«Я слышала, что у Шестуна пять детей. То, что он многодетный отец, конечно, усугубляет ситуацию. Если арест действительно проводился так, как говорят в СМИ, при детях - это печально. К сожалению, наши правоохранительные органы иногда допускают этические нарушения... Я сочувствую главе Серпуховского района и считаю, что если идет нарушение его прав - нужно бороться, подключать адвокатов, правозащитников, общественность, использовать все возможные средства», - сообщила «Общей Газете» Екатерина Лахова.