Единоросс Наталья Поклонская проголосовала против пенсионной реформы
Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская проголосовала против законопроекта о повышении пенсионного возраста. Ранее депутат обещала, что не будет поддерживать пенсионную реформу
Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская проголосовала против законопроекта о повышении пенсионного возраста. Ранее депутат обещала, что не будет поддерживать пенсионную реформу.
В беседе с РБК Наталья Поклонская подтвердила, что не голосовала за этот законопроект. Депутат отметила, что не согласна с правительственной реформой.
Еще восемь депутатов от «Единой России» не присутствовали на голосовании. Это Сергей Железняк, Вячеслав Фетисов, Виктор Игнатов, Виталий Милонов, Николай Борцов, Григорий Балыхин, Дмитрий Юрков и Олег Колесников.
Всего за повышение пенсионного возраста проголосовали 328 депутатов. 104 парламентария проголосовали против.
Ранее руководство «Единой России» рекомендовало партийцам проголосовать за повышение пенсионного возраста, чтобы поддержать своего лидера и главу правительства Дмитрия Медведева.