Депутаты от «Единой России» приняли в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста
Депутаты Госдумы РФ в ходе заседания 19 июля большинством голосов приняли в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Резонансный законопроект поддержали 328 депутатов - все из фракции «Единая Россия»
Депутаты Госдумы РФ в ходе заседания 19 июля большинством голосов приняли в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Резонансный законопроект поддержали 328 депутатов - все из фракции «Единая Россия». Против проголосовали 104 парламентария.
Голосование по вопросу повышения пенсионного возраста пропустили несколько депутатов. Среди них оказался и заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк. По данным «Дождя», он взял отгул из-за нежелания голосовать за резонансный законопроект, хотя всех депутатов от «ЕР» обязали поддержать правительственную реформу. Теперь Сергею Железняку прочат отставку с занимаемого в партии поста.
Второе чтение законопроекта о повышении пенсионного возраста запланировано на осень - после губернаторских и парламентских выборов в ряде регионов страны.
Отметим, что голосование в Госдуме проходило на фоне несанкционированной акции протеста около здания нижней палаты парламента.