Верховный суд запретил задерживать участников несанкционированных акций за неповиновение полиции
По версии ВС, если активисты отказываются покинуть несанкционированный митинг, они должны быть привлечены к ответственности за нарушение законодательства о публичных мероприятиях
Верховный суд (ВС) России в ходе рассмотрения жалобы задержанных на протестной акции 12 июня 2017 года активистов пришел к выводу, что участники несанкционированных митингов не могут нести ответственность за нарушение статьи КоАП о неповиновении законному распоряжению полиции.
По версии ВС, если активисты отказываются покинуть несанкционированный митинг, они должны быть привлечены к ответственности за нарушение законодательства о публичных мероприятиях, сообщает «КоммерсантЪ».
Решение Верховного суда означает, что полицейские не смогут задерживать участников несанкционированных акций более чем на три часа, если ранее они не привлекались к ответственности за нарушение порядка проведения митингов. Таким образом, задержание сотен участников различных протестных акций было незаконным.
ВС РФ рассматривал дело петербургской пенсионерки Ирины Юргилевич, которая была задержана за участие в антикоррупционной акции 12 июля 2017 года. Женщина провела в отделении полиции более суток и была оштрафована на 10 тысяч и 500 рублей за нарушение правил проведения митингов и неповиновение полицейским. Высшая судебная инстанция признала незаконным привлечение пенсионерки к ответственности за неповиновение полицейским.
По версии ВС, женщину нужно было привлечь по «специальной норме» КоАП о митингах в рамках ст. 20.2.
Адвокат Ирины Юргилевич назвал вердикт ВС «полукомпромиссом». Юрист Московской Хельсинкской группы Александр Передрук отметил, что «решение по делу Юргилевич означает, что несколько сотен арестов мирных демонстрантов за последние полтора года были незаконны».