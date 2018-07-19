Размер компенсаций пассажирам задержанных рейсов в период ЧМ-2018 оценили в 5 млн евро
Во время проведения Чемпионата мира по футболу-2018 авиакомпании задержали около 13 тысяч рейсов из Европы с города-участники турнира. Эксперты оценили общую сумму компенсаций в 5 млн евро
Во время проведения Чемпионата мира по футболу-2018 авиакомпании задержали около 13 тысяч рейсов из Европы с города-участники турнира. Эксперты оценили общую сумму компенсаций, которые могут получить пассажиры задержанных рейсов, в 5 млн евро.
По данным сервисв AirHelp, число сорванных авиакомпаниями рейсов из стран Евросоюза в одиннадцать российских городов с 12 июня по 15 июля превысило 12,8 тысячи, или 13% от всех выполненных на этих маршрутах рейсов, сообщает РБК.
При этом крупные компенсации за задержку и отмену могут получить пассажиры только 99 рейсов. С учетом данных о загрузке рейсов, число пострадавших пассажиров превысило 13,5 тысячи человек. Средний размер компенсации составляет 370 евро на пассажира, то есть общий размер компенсаций составит 5 млн евро.
В AirHelp подсчитали размер компенсаций только для пассажиров регулярных рейсов. Чартерные рейсы эксперты не изучали.