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19 июля 00:11

В Петербурге сразу после Чемпионата мира ликвидировали парковку около стадиона

На Крестовском острове в Петербурге ликвидируют парковку для автомобилей, которая была специально построена к Чемпионату мира по футболу около стадиона

Фото: znak.com

На Крестовском острове в Петербурге ликвидируют парковку для автомобилей, которая была специально построена к Чемпионату мира по футболу около стадиона. Жители северной столицы были рады появлению парковки и рассчитывали пользоваться ей и дальше, однако местные власти решили, что «попользовались - и хватит».

Петербуржцы в соцсетях писали, что после чемпионата парковкой смогут пользоваться семьи с детьми, которые приезжают отдохнуть в парк по-соседству со стадионом. Однако чиновники решили бесплатную парковку закрыть. «Приехали ремонтники и просто снимают асфальт. Попользовались - и хватит», - сообщил пользователь сайта Pikabu.

В администрации города заявили, что парковка была временной - только на период проведения ЧМ-2018. «У города были обязательства перед FIFA, было требование по определенному количеству парковочных мест в непосредственной близости от стадиона. В связи с этим заключили госконтракт и сделали временную парковку. (...) Сейчас ее действительно убирают, так как на этом месте в будущем должна появиться иная инфраструктура», - заявили петербургские чиновники порталу Znak.com.

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