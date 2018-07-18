Пенсионной реформе – «народное одобрение»
Большинство региональных дум и областных законодательных сказали «да» повышению возраста при выходе на пенсию – в отличие от тех, кто, собственно, их избирал
Депутаты «против»
Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко один из немногих коллег, кто открыто выступил против реформы. «Повышение пенсионного возраста – это обязанность работать до самой смерти», а «правительство – жулики, которых надо привлекать к ответственности», считает Бондаренко, говоря о том, что ссылки властей на отсутствие денег – ложь
«Мы в прошлом году на 17 трлн нефти добыли и на 10 трлн газа. Половина этих денег осела в карманах олигархов» - сказал депутат и теперь правоохранители ищут в словах 33-летнего депутата-коммуниста признаки экстремизма.
А в Нижнем Тагиле на пикете против пенсионной реформы задержали трёх активистов, одним из которых оказался бывший депутат Госдумы Анатолий Котков, вышедший на улицу с одиночным пикетом против повышения пенсионного возраста. Всех задержанных вскоре отпустили из отделения полиции даже без составления протоколов. Но осадочек, как говорится, остался.
В Ярославской областной думе депутаты вместо голосования по повышению пенсионного возраста, приняли обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением о дополнительной проработке «сырого» на их взгляд проекта.
Реакция властей последовала быстро. После такого смелого решения, видимо, под нажимом сверху, председатель ярославского регионального отделения партии «Единая Россия» Михаил Боровицкий подал в отставку.
Против законопроекта о повышении пенсионного возраста выступили депутаты Магаданской области, а так же все оппозиционные фракции в Питерском ЗакСе, в том числе ЛДПР. Еепредставитель Олег Капитанов сообщил, что расходы на Крым и Сирию важны, но ради них и так повысили НДС.
«У сидящих в зале, наверное, все в порядке с пенсионным обеспечением, они сидят и улыбаются. А нам нужно кричать: в богатейшей стране живут беднейшие люди. Семья из двух человек потеряет за эти восемь лет 2,5 млн рублей, кто-нибудь это посчитал? Кто им эт овозместит?» - возмутилась коммунистка Ольга Ходунова.
Против инициативы правительства РФ выступили оппозиционные фракции Курганской областной думы. КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» предложили провести референдум.
Осторожную критику проекта высказал и один из единороссов – Владимир Остапенко. Заслуженный работник сельского хозяйства подчеркнул, что женщинам-дояркам сложно в принципе дожить до 63 лет, и предложил не повышать пенсионный возраст хотя бы для аграриев.
Справедливоросс Борис Шалютин подчеркнул, что законопроект «является губительным для страны», и направлен «против Конституции РФ, которая прямо запрещает принимать законы, ухудшающие или отменяющие права граждан».
«У нас сегодня многие работники предпенсионного возраста не могут получить работу, а повышение пенсионного возраста только усугубит эту ситуацию. При нынешнем состоянии системы здравоохранения в стране многие уже не доживают до пенсии, а при новых условиях их число увеличится. Деньги на пенсии в стране есть, их можно взять,не ущемляя права граждан», – подчеркнул Шалютин.
Лидер фракции КПРФ Василий Кислицын в свою очередь заявил, что законопроект не выдерживает никакой критики. Прежде всего в связи с тем, что выбран самый жесткий вариант реформы, который больно ударит по гражданам.
За референдум, но уже общенародный, высказался и лидер фракции ЛДПР Юрий Александров. «Что станет с рабочими местами, которые будут ежегодно появляться, раз люди не будут уходить на пенсию? Это ориентировочно 200 тыс. человек ежегодно! Что будет с рабочими профессиями, сопряженными с тяжелым трудом (шахтеры, рабочие на фабриках, дальнобойщики и др.)? Никакой позиции по ним нет!» – перечислял он.
Председатель областной федерации профсоюзов Владимир Андрейченко заявил, что допустить принятие проекта нельзя, «потому что это аналог чубайсовского обмана про две «Волги» за один ваучер».
Депутаты «за»
Они – вроде бы представляют интересы народа. Как бы... Однако, парламенты российских регионов массово одобряют заявленные правительством планы повышения пенсионного возраста: для женщин –с 55 до 63 лет, мужчин – с 60 до 65 лет.
В Новгородской, Тамбовскойи и Волгоградской областях большинство депутатов проголосовали «за» реформу. Основную часть парламентов составляют депутаты-единороссы и порой они весьма жестко пресекают позицию всех несогласных.
Например, в Волгоградской облдуме при обсуждении пенсионного вопроса единоросс Осипов перешел на мат, обращаясь к коммунисту Михаилу Таранцову, который выступал против реформы. Когда Таранцов попросил председателя призвать Осипова к порядку, спикер заявил, что он… ничего не слышал.
Поддержали законопроект о повышении пенсионного возраста и депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга и Кировской области, мурманские, пермские, магаданские, калужские и саратовские депутаты.
За принятие документа проголосовали депутаты Крыма: 61 из них – за, против – высказался только один член крымского парламента, еще один от голосования воздержался.
Мособлдума так же поддержала повышение пенсионного возраста. Сторонниками пенсионной реформы правительства Медведева оказалось 24 члена «ЕдинойРоссии».
Ранее повысить пенсионный возраст рекомендовал 31 депутат Заксобрания Красноярского края, хотя 11 из них уже получают пенсию по старому образцу – с 60 лет. Тут вообще прикол случился. Положительный отзыв при первом заседании неожиданно не был принят, но все решили, что это ошибка, и голосование повторили. Со второй попытки все прошло по плану.
При этом, по данным Красноярскстата, средняя продолжительность жизни женщин Красноярского края составляет 75,7 года, мужчин – 64,3 года. Получается, что мужская часть местного населения вообще не доживает до нового пенсионного возраста.
Хотя и не только там – например, в Кирове на 53-м году скончался депутат Заксобрания региона от «Единой России», который при жизни был рьяным сторонником повышения пенсионного возраста.
В общей сложности, по словам главы Минтруда Максима Топилина, законодатели 61 региона поддержали пенсионную реформу, направив в российский парламент положительные отзывы на правительственную инициативу.
Однако, видимо, не все гладко в регионах и СМИ пишут об обеспокоенности Кремля влиянием пенсионной реформы на сентябрьские выборы депутатов региональных заксобраний и губернаторов. Ведь 9сентября в 22 субъектах РФ пройдут прямые губернаторские выборы, в 16-ти будут выбирать депутатов парламентов и при имеющемся раскладе где-то выборы могут закончиться поражением представителей«ЕР».
Напомним, все эти голосования происходят вокруг законопроекта о повышении пенсионного возраста, внесенный в Госдуму правительством 16 июня этого года. Предполагается, что возраст выхода на пенсию для мужчин будет повышен с 60 до 65 лет, а для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 году. Реформа будет проводиться поэтапно и начнется в 2019 году.
Инициатива кабмина вызвала негативную реакцию населения России – петицию «против» подписали около 2,8 млн человек,а акции протеста, организованные профсоюзами и политическими партиями, прошли по всей стране. На этом фоне рейтинги президента РФ и премьера начали стремительно падать.
В целом депутаты массово голосуют за повышение пенсионного возраста и за принятие законопроекта о пенсионной реформе. Сие означает, что законопроект получил «народное одобрение».
Однако, зампредседателя фракции КПРФ в Мособлдуме Константин Черемисов придерживается мнения о том, что вся радостная пропаганда из телевизора на тему как здорово работать лишние 5-8лет, похожа на обычный массовый гипноз.
Но все эти ссылки «гипнотизеров» на то, что в других странах вот то же так, разбиваются о банальный вопрос – а мы живем так же, как и в тех самых других странах? Или чутка похуже? Или не чутка?
Сегодня в России 40% мужчин и 20% женщин не доживают до 65 лет. А значит, их накопления остаются в «недрах» Пенсионного фонда, которому, выходит, очень выгодна такая система, при которой как можно больше людей не доживет до пенсии.
Госдума хмурится – но одобряет
Как ни удивительно, даже в большой и не досягаемой Госдуме не все депутаты успели «обесчеловечиться». Некоторые, пусть и на словах, еще говорят не то, что надо, а то, что накипело.
Например, Наталья Поклонская в интервью одному из СМИ сказала, что будет голосовать против законопроекта в его нынешнем виде. А вот мнения других народных избранников.
Игорь Лебедев: «Нам говорят о том, что, мол, «должно быть как в Европе», но давайте сперва достигнем европейской продолжительности жизни. Добьемся европейского уровня развития экономики, европейских средних зарплат, европейской медицины, европейского уровня преступности…».
Валерий Гартунг: «Повышение пенсионного возраста не только вредно, но еще и бессмысленно… Ситуация на рынке труда такова, что повышение пенсионного возраста не будет мотивировать граждан к труду. И реформа пополнит не ряды экономически активных граждан, а ряды безработных! Уровень бедности вырастет!».
Валерий Рашкин: «Законопроект не поддерживаю, потому что государство все время пытается решить свои проблемы, все глубже залезая в карман граждан. Помогает банкам, но обирает население… В 2005 году Владимиру Путину на прямой линии задавали вопрос про повышение пенсионного возраста. Он тогда ответил: «Пока я президент, этого не будет». А слово свое держать кто будет?».
Михаил Щапов: «Правительство выбрало наиболее жесткий вариант реформы. Примерно в половине регионов средняя продолжительность жизни мужчин сейчас меньше 63 лет. То есть, половина страны просто не будет доживать до нового возраста выхода на пенсию».
Сергей Казанков: «Я не поддержу проект о пенсионной реформе в том виде, в котором он представлен. Повышая пенсионный возраст, в правительстве умалчивают, что Россия по-прежнему входит в число стран, где государство оказывает наименьшую материальную поддержку людям, вышедшим на заслуженный отдых».
Александр Ремезков: «… Социальные последствия будут плачевными – людей попросту заставляют умирать на работе».
Кирилл Черкасов: «Повышая пенсионный возраст, федеральное правительство ставит интересы пенсионного фонда выше интересов простых граждан. По сути, правительство отменяет пенсию для сотен тысяч граждан России…».
Ярослав Нилов: «Я считаю, что таким образом мы плодим безработицу. Кроме этого, многие граждане просто до пенсии не доживут…».
Андрей Свинцов: «Обсуждение этого законопроекта идет одновременно с отчетом Счетной палаты, которая выявляет почти два триллиона рублей неэффективно использованных денежных средств… Поднять пенсионный возраст на фоне чудовищной неэффективности экономики мы считаем просто глупостью».
Борис Чернышов: «Законопроект правительства – своеобразная замануха, которая не понятно, какими последствиями выльется для наших пенсионеров. Уже сейчас по тем исследованиям, которые у нас на руках, не дополученный доход граждан, при принятии данного законопроекта, для мужчин будет составлять более 800 тысяч рублей, а для женщин – более 1,6 миллиона рублей. Повышая пенсионный возраст, мы создаем такие условия для наших граждан, что при выходе на пенсию они, к сожалению, не всегда до нее доживут».
Мифы и вранье о повышении пенсионного возраста
И, конечно, все это очень подробно комментирует «злейший любимец» режима – Алексей Навальный. По его словам, то, что сейчас делают Путин и «Единая Россия» (Медведев и Кабинет министров), – грабеж и дискредитация самой мечты о нормальной пенсионной системе.
«Власти упорно говорят – платить пенсионерам на триллион рублей в год меньше, это самое лучшее решение. К этому и сводится повышение пенсионного возраста. И телевизор заливается о том, как это правильно. И Владимир Познер слащаво говорит о том, что мы тут все чуть ли уже не долгожители – можно и подольше поработать.
А те, кому положено кричать – молчат. В большинстве своем молчат или вяло реагируют профсоюзы. А нам по-прежнему «впаривают» - другого пути увеличить пенсии нет. И это откровенная ложь.
Дело в том, что власть сегодня опирается исключительно на нынешнюю систему финансирования пенсий – через страховые взносы на фонд оплаты труда. И в этом направлении искать деньги действительно бессмысленно.
В России низкие зарплаты (по данным Росстата, почти половина работающих получает менее 25тысяч рублей в месяц, более 80% – менее 50 тысяч), уже сейчас страховые взносы в ФОТ покрывают лишь около 52% годовых расходов Пенсионного фонда (данные Росказначейства за 2017 год).
Одновременно страховые взносы в ФОТ тормозят и рост зарплат и создание новых рабочих мест. По данным ежегодного обзора PwC «Paying Taxes», Россия входит в десятку худших экономик мира по уровню налоговой нагрузки на фонд оплаты труда» – говорит политик.
А ведь есть, есть альтернатива тому, что нынче предлагает российская власть. Это превращение Пенсионного фонда из распределительного механизма (собирающего взносы с действующих работников и перераспределяющего их на выплаты действующим пенсионерам) в капитализированный фонд - инвестор, владеющий активами и зарабатывающий на доходах от них. Примерно так работает норвежский Глобальный пенсионный фонд – и как результат, на сегодня эта структура является крупнейшим инвестором в мире с активами более 1 триллиона долларов, и владеющей более 1% мирового акционерного капитала. Россия могла бы достаточно быстро сформировать такой фонд за счет внесения в его капитал акций госкомпаний, доходов от приватизации, остатков Фонда национального благосостояния, а то и с возврата на родину незаконно выведенных капиталов.
Если в последующем реструктуризировать госмонополии, это позволит резко увеличить акционерную стоимость совокупных пакетов акций этих компаний. И даже если какие-то из них будут приватизироваться, ПФ сможет сохранить миноритарные пакеты и получать по ним дивиденды – а получаемые от приватизации средства вкладывать в новые активы.
Сегодня государство владеет имуществом потенциальной стоимостью минимум в сотни миллиардов долларов, но получает от него смехотворный доход – в федеральный бюджет поступают дивиденды по принадлежащим государству долям в компаниях лишь на сумму порядка 250 млрд рублей в год (при хорошем управлении только от десятка крупнейших госкомпаний можно получать триллион, если дивиденды платились бы по рыночным ставкам, как в частных компаниях в этих же секторах).
Преобразование Пенсионного фонда из распределительного в инвестиционный стало бы мощным источником пополнения пенсионной системы деньгами. При этом страховые взносы можно было бы уменьшить. В результате это может дать толчок развитию экономики, создать новые рабочие места и способствовать увеличению зарплат.
А ведь еще можно оптимизировать сам Пенсионный фонд. Затраты на него более чем избыточны – в нем работают за 100 тысяч сотрудников, а роскошные дворцы ПФР разбросаны по всей стране. При том, что такой фонд может работать как полностью автоматизированный онлайн-механизм с минимумом офисов и людей.
И еще один момент, который почему-то чаще всего остается без обсуждения. В России из 43,5 млн пенсионеров лишь 36,3 млн получают пенсию по старости – огромная нагрузка на пенсионную систему ложится из-за плохой медицины, плохой экологии, высокой аварийности, смертности, преступности, участию в агрессивных войнах за рубежом и т.д. То есть, в нашей стране большое количество, причем, постоянное растущее, людей, получающих пенсию в не возраста – а по инвалидности, потере кормильца, жертвам радиационных и техногенных катастроф.
Настоящие реформы – это не повышать пенсионный возраст, а работать над улучшением качества жизни своего народа: совершенствовать медицину, улучшать экологию, повышать безопасность, снижать аварийность, минимизировать войны.
Это позволит снизить нагрузку на Пенсионный фонд: из сегодняшнего бюджета ПФР в 8,4 трлн рублей лишь 6 трлн идут на выплаты пенсий по старости. То есть, какая тут чрезмерная демографическая нагрузка, на которую ссылается власть, если почти треть бюджета ПФР тратится вовсе не на выплаты пенсий по старости?
И, наверное, один из самых важных моментов, позволяющих государству считаться цивилизованным и развитым, это когда власть слушает то, что говорит народ. И пытается реализовать все это в законах и проектах.
По разным данным к нынешнему законопроекту о повышении пенсионного возраста отрицательно относятся 80%-90% населения России. Думаете, в Кремле об этом не знают? Знают – но все равно ведут свою игру в одни ворота. А для пущей легитимности навязали региональным депутатам одобрить проект от имени народа. А те и рады стараться. Не ради тех, кто их избирал – ради удобных кресел под попой и… достойной пенсии лично для себя любимых.
Да, есть депутаты, которых можно назвать в полном смысле слова народными избранниками. И они стоят на своем – пенсионный законопроект антинародный. Да только голоса их чаще всего накрывает «единороссной» волной соратников Кремля, «по-комсомольски» голосующих за все, что приходит сверху. Не про них же речь – про простых людей. Так что, выше ручки, господа, выше ручки…